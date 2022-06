Le GP de Miami devrait continuer à avoir lieu début mai

Charger le lecteur audio

C'est le dimanche 8 mai 2022 que le départ du Grand Prix de Miami inaugural a été donné. Les organisateurs de l'épreuve et le Championnat du monde de Formule 1 ont passé un accord pour que la course soit présente au calendrier jusqu'en 2031, et en raison des autres évènements sportifs organisés à Miami le reste de l'année, elle devrait continuer à se tenir au printemps.

"Ça sera à ce moment de l'année, chaque année", a confié Tom Garfinkel, directeur associé du GP de Miami, à Motorsport.com. "Nous avons le tournoi de tennis donc c'est à peu près notre calendrier. [Le Grand Prix] peut avoir lieu une semaine plus tôt ou une semaine plus tard, tout dépend de ce qui se passe dans l'année. Mais ce sera autour de cette période."

L'Autodrome international de Miami se situe sur le parking du Hard Rock Stadium, qui accueille l'équipe de football américain des Dolphins, il est donc impossible qu'un Grand Prix ait lieu lors de la saison régulière, entre septembre et janvier. De plus, le tournoi de tennis de Miami bloque la fin du mois de mars et le début d'avril.

À noter que l'an prochain, trois courses seront organisées aux États-Unis. Et puisqu'Austin et Las Vegas se partageront l'automne (octobre pour le Texas et novembre pour le Nevada), les fans américains devront patienter cinq mois entre le GP de Miami et le GP des États-Unis. Néanmoins, ces trois épreuves devraient viser des marchés différents, en conséquence Garfinkel ne voit pas cet isolement au calendrier comme un inconvénient.

"Je ne sais pas si c'est aussi important", a-t-il répondu à ce sujet. "C'est génial qu'il y ait trois courses aux États-Unis, c'est génial qu'il y en ait une à Vegas. Je suis enthousiaste à l'idée d'une course de nuit, un samedi soir. Je pense que c'est fantastique pour la Formule 1, pour le sport automobile en Amérique, et nous nous en félicitons. Nous pensons que la marée montante soulève tous les bateaux donc nous espérons faire découvrir la F1 à plus de personnes et nous espérons que Vegas fera la même chose."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith