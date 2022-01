Le GP de Singapour sept ans de plus au calendrier F1

Charger le lecteur audio

Le Championnat du monde de F1 se rendra à Singapour jusqu'en 2028, après la prolongation de l'engagement liant les promoteurs du Grand Prix de Singapour, couru sur le tracé urbain de Marina Bay, et la discipline.

Devenu en moins d'une décennie l'un des joyaux du calendrier de la Formule 1, le GP de Singapour a été la toute première épreuve nocturne de l'Histoire du championnat lors de son apparition en 2008, une course qui s'est révélée quasiment un an plus tard avoir été manipulée par l'écurie Renault pour permettre la victoire de Fernando Alonso.

De ces débuts nés dans la lumière des projecteurs et la polémique, toutes deux vives, l'épreuve et son circuit ont progressivement gagné en popularité, à mesure que l'ampleur des défis technique et physique imposés par cette piste et ses conditions ont été de plus en plus loués par les fans, et que les GP marquants se multipliaient.

Cependant, depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, la F1 n'a plus posé ses valises dans la Cité-État, dans un contexte de grande prudence sanitaire dans le sud-est asiatique et en Océanie, qui a par ailleurs poussé toutes les épreuves de cette partie du globe à être annulées lors des deux dernières campagnes en date. L'année 2022 devrait marquer le retour de la discipline reine à Singapour le 2 octobre prochain, mais également de l'Australie (10 avril) et du Japon (9 octobre), ce dernier concluant alors une triple manche qui débutera par la Russie et Singapour. Toutefois, la crise toujours en cours demeure un sujet de préoccupation et pourrait modifier ces plans.

C'est dans ce contexte que la Formule 1 a donc annoncé ce jeudi matin la signature d'un accord de prolongation du contrat la liant à l'épreuve singapourienne pour sept années supplémentaires, garantissant sa présence jusqu'en 2028. Le précédent accord, qui avait été annoncé en 2017, courait jusqu'en 2021, mais l'annulation des deux dernières éditions en date a débouché sur une extension de deux années de ce précédent engagement.

Le gouvernement de Singapour a souligné que, dans le cadre du nouvel accord, des efforts accrus seraient déployés pour rendre la course durable et sûre vis-à-vis du COVID.

"Je suis ravi que la F1 continue de courir à Singapour pour sept années supplémentaires", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Le circuit de Marina Bay Street a accueilli la première course de nuit de l'Histoire de la F1 en 2008, et Singapour n'a cessé d'enthousiasmer les fans, les équipes et les pilotes depuis lors. Singapour occupe une place particulière dans le calendrier de la F1, et cette prolongation fait partie de notre engagement à long terme pour continuer à développer le sport en Asie."

"Les projets mis en place pour réduire l'empreinte carbone de l'événement sont impressionnants et s'alignent sur nos plans visant à atteindre un taux d'émission carbone zéro en tant que discipline sportive d'ici 2030. Je suis impatient de poursuivre notre relation fructueuse avec le GP de Singapour et l'Office du tourisme de Singapour alors que la F1 revient dans cette ville incroyable."

En raison de la pandémie, la dynamique du calendrier F1 a, au fil de ces deux dernières années, pris un tournant inattendu qui a vu l'arrivée de circuits anciens ou inédits, qui ont parfois rebattu les cartes (à l'image d'Imola, réinstallé en F1 par ce biais) et mis la pression sur des destinations "historiques", pendant que la discipline tentait d'assurer aux promoteurs qui ne pouvaient plus organiser d'épreuve leur présence future. C'est ainsi que le GP de Chine, qui n'a pas été organisé en 2020 et 2021 et ne le sera pas non plus en 2022, a vu son contrat être prolongé jusqu'en 2025 en novembre dernier, un peu plus d'un mois après la confirmation d'un engagement de long terme entre la F1 et le Qatar, inscrit au dernier moment au calendrier de la saison passée.

En 2022, la Formule 1 visitera un seul circuit inédit, avec une épreuve disputée à Miami, le 8 mai, autour du Hard Rock Stadium.