GP de Turquie F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Le Grand Prix de Turquie fait son retour en Formule 1, neuf ans après sa toute dernière édition. C'est le tracé de l'Istanbul Park qui accueillera, comme lors des sept épreuves précédentes, la course, qui sera la 14e de la saison 2020.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end, en adaptant son dispositif aux contraintes liées au protocole sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19, tandis que la course pourra être suivie avec Julien Fébreau et Jacques Villeneuve aux commentaires depuis Paris.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 13 novembre

Essais Libres 1 9h00-10h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 13h00-14h30 Canal+ Sport Samedi 14 novembre

Essais Libres 3 10h00 - 11h00 Canal+ Sport Qualifications 13h00 - 14h00 Canal+ Sport Dimanche 15 novembre

Course 11h10 Canal+



Infos et palmarès

L'Istanbul Park a fait son apparition au calendrier de la Formule 1 en 2005 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte Hermann Tilke. Apprécié des pilotes, il est principalement connu pour son virage 8, qui est en réalité un quadruple gauche à haute vitesse particulièrement spectaculaire et exigeant.

Il a accueilli la F1 entre 2005 et 2011 mais sans jamais réunir suffisamment de public pour être intéressant sur le plan financier, ce qui a incité les autorités à mettre fin au subventionnement de l'épreuve et entraîné sa disparition. S'il fait son retour en 2020 c'est en raison du calendrier chamboulé par la pandémie de COVID-19, qui a incité la discipline à se pencher sur cette piste qui a été peu voire pas utilisée depuis des années en dépit d'installations de premier plan.

La course la plus marquante sur le tracé turc est sans conteste le Grand Prix de 2010 qui a vu l'accrochage entre les pilotes Red Bull, Mark Webber et Sebastian Vettel, alors qu'ils occupaient les deux premières places. Après cet incident, c'est la lutte âpre pour la victoire entre Lewis Hamilton et Jenson Button qui restera dans les esprits, le premier venant à bout du second.

Longue de 5,338 km et composée de 14 virages, la piste de l'Otodrom Istanbul Park sera empruntée dans sa version habituelle. En course, il faudra boucler 58 tours, pour une distance totale de 309,396 km.

Les records