Red Bull retarde encore sa décision sur l'avenir d'Albon

Voilà un certain temps que le baquet d'Alexander Albon chez Red Bull est menacé pour 2021 à la lumière des performances médiocres réalisées par l'Anglo-Thaïlandais cette saison. Albon évolue à plus ou moins une demi-seconde au tour de Max Verstappen, que ce soit en qualifications ou en course, et ses prestations ne donnent pas satisfaction jusqu'à présent. Il n'a toujours pas battu son coéquipier le samedi et n'a marqué que 64 points le dimanche, à comparer aux 162 de Verstappen. Pire encore, il n'a inscrit qu'une unité sur les quatre derniers Grands Prix.

Red Bull pourrait donc décider de faire appel à l'un des deux autres candidats à ce baquet Red Bull, Sergio Pérez ou Nico Hülkenberg. Dans le même temps, Yuki Tsunoda devrait rejoindre Pierre Gasly chez AlphaTauri, Lewis Hamilton est évidemment attendu de retour chez Mercedes, tandis que les baquets Haas vont certainement revenir à Nikita Mazepin et à un jeune pilote Ferrari – probablement Mick Schumacher. Red Bull sait donc que Pérez et Hülkenberg ne vont pas s'envoler et peut se permettre de prendre son temps.

Lire aussi : Red Bull a refusé que Tsunoda coure en Euroformula Open

Christian Horner, directeur de l'écurie au taureau, est en tout cas encouragé par les résultats d'Albon lors des essais libres du Grand Prix de Turquie, pourtant peu représentatifs compte tenu de l'adhérence remarquablement faible sur un asphalte fraîchement posé. Son pilote s'est classé deuxième des EL1 et cinquième des EL2, avec deux dixièmes puis une seconde de déficit sur Verstappen.

"Il a connu une journée relativement bonne, probablement son meilleur vendredi depuis un bon moment", estime Horner. "Comme je l'ai toujours dit, nous voulons voir Alex revendiquer ce baquet. Je pense que la différence est que nos alternatives... tous les baquets sont pris en Formule 1. Cela nous fait gagner un peu de temps pour prendre une décision avec le plus d'informations possible, et bien sûr donner autant de temps et de soutien que possible à Alex, et voir ce qui se passera lors des trois ou quatre courses restantes."

Une décision était initialement attendue, justement, vers la mi-novembre. Lorsqu'il lui est demandé si Red Bull va patienter jusqu'après le Grand Prix d'Abu Dhabi pour faire son choix, Horner répond : "Nous ne fixons pas d'échéance particulière. Le contrat d'Alex nous permet de prendre cette décision après la saison. Nous sommes évidemment conscients des autres options. Comme je l'ai dit, tous les autres baquets de Formule 1 sont désormais pris, à part chez Mercedes, et je doute que Lewis signe chez nous la saison prochaine. Mais on ne sait jamais."

Propos recueillis par Luke Smith

Voir aussi :