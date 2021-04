L'unique objectif de Haas : se battre contre Williams

Mener son combat avec Williams sur cette saison est bien l'unique objectif de Haas F1 Team en 2021. Le directeur Günther Steiner assure que son équipe "ne fera aucun effort" en dehors de son duel avec l'écurie britannique. "Je dirai que si nous pouvons batailler avec Williams, c'est à peu près tout. Je suis très réaliste à ce sujet."

Haas a par ailleurs fait le choix de ne pas développer sa monoplace – la VF-21 – après les essais hivernaux de pré-saison à Bahreïn. Sans surprise puisque l'écurie américaine avait déjà présenté une voiture peu améliorée par rapport à la saison précédente. En effet, l'équipe a décidé de n'utiliser aucun de ses jetons de développement autorisés, afin de se concentrer pleinement sur la monoplace pour 2022, avec l'arrivée de la nouvelle réglementation technique.

Néanmoins, quelques petites évolutions sont à prévoir sur la voiture pour le prochain Grand Prix à Imola, prévu le 18 avril prochain. Ce seront les seules de l'année.

Conscient des capacités de sa monoplace pour la saison, Günther Steiner pense que le mieux qu'il puisse faire est d'aider les pilotes à "acquérir de l'expérience" et être "préparés" lorsqu'ils auront une meilleure voiture. Un des objectifs et espoirs de l'Italien.

Haas a fait le choix d'avoir deux rookies comme pilotes cette année. Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont fait leur entrée en Formule 1 le week-end dernier au Grand Prix de Bahreïn. Leurs premiers pas se sont fait ressentir. Qualifiés dans les dernières positions, avant la sanction à l'encontre de Sebastian Vettel, passé à la 20e place, les pilotes étaient condamnés à passer la majorité de la course en fond de classement.

Schumacher s'est qualifié à une demi-seconde de la Williams de Nicholas Latifi, et l'Allemand n'oubliera pas son tête-à-queue au quatrième tour de la course. S'il a pu terminer l'épreuve, Mazepin s'est quant à lui arrêté dès le départ à cause d'une sortie de piste, qui n'était pas la première du week-end.

Néanmoins Steiner est convaincu qu'ils apprendront de leurs erreurs : "Je pense que les deux ont appuyé trop fort sur l'accélérateur et sont ensuite allés sur le vibreur ou quelque chose comme ça. C'est juste que ces voitures sont très puissantes, et quand le couple se déclenche, vous recevez un coup de pied et vous ne pouvez plus les récupérer. Donc je pense qu'il s'agit de prendre de l'expérience. Je ne crois pas qu'ils le feront à nouveau. Ils partiront à nouveau en tête-à-queue, mais pas de la même manière qu'aujourd'hui."

Rien d'alarmant pour le directeur de l'équipe qui estime qu'il s'agit "d'une nouvelle expérience, en course, d'essayer de se battre contre d'autres voitures, et parfois d'être un petit peu trop optimiste".