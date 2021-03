Schumacher ne va pas oublier son tête-à-queue de sitôt

Au volant d'une Haas VF-21 qui est clairement la monoplace la moins compétitive du plateau, Mick Schumacher ne pouvait espérer grand-chose pour son premier Grand Prix en Formule 1. À Bahreïn, le rookie allemand a dominé son coéquipier Nikita Mazepin en matière de performance tout au long du week-end, franchissant la ligne d'arrivée à la 16e et dernière place, 48 secondes derrière l'Aston Martin de Sebastian Vettel (38 secondes après application d'une pénalité pour l'Allemand). Finir la course, c'était son principal objectif.

Schumacher peut toutefois regretter d'avoir perdu une dizaine de secondes dans un tête-à-queue au quatrième tour, juste après l'intervention de la voiture de sécurité consécutive à l'accident de Mazepin au départ.

"En général, je pense que je devrais me dire content", commente le pilote Haas. "Je suis un peu dégoûté de l'erreur au virage 4 au restart, forcément. La voiture a fait une embardée, et c'est arrivé si vite que j'en ai perdu le contrôle instantanément et je suis parti en tête-à-queue. Seizième, ça paraît mieux qu'en réalité, nous avons fini derniers, mais je pense quand même que nous avons fait tout ce que nous devions faire. Nous avons passé en revue toutes les choses que nous voulions tester et je pense vraiment mieux comprendre la voiture, et je vais retenir ça pour le prochain week-end."

"J'ai probablement été trop enthousiaste par rapport à l'adhérence que nous avions après le départ avorté, la voiture de sécurité, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que je vais retenir pour le prochain week-end. Maintenir l'adhérence dans les pneus était très difficile. Les pneus ont refroidi très vite pendant la voiture de sécurité, au restart j'ai essayé de vraiment me concentrer sur la mise en température. C'était juste vraiment dur, et bien sûr la voiture est devenue très imprévisible en conséquence, c'est pourquoi j'ai commis une erreur au virage 4. Mais après ça, ça s'est relativement bien passé. Nous avons fait un très bon relais en C2, c'était très bien." Schumacher a chaussé les pneus durs au même moment (au 33e passage) qu'un autre rookie, Yuki Tsunoda, sur qui il a ensuite perdu une bonne seconde et demie au tour, au volant d'un bolide clairement inférieur.

Une bévue telle que ce tête-à-queue fait en tout cas partie du processus d'apprentissage classique d'un pilote de Formule 1. "J'ai commis une erreur, et c'est quelque chose que je ne vais pas oublier de sitôt. Je vais essayer de la comprendre, puis tourner la page et en tirer des leçons", conclut Schumacher, qui tentera de faire mieux à Imola.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi