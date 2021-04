Selon Norris, la McLaren est plus adaptée au style de Ricciardo

Comme en 2020, Lando Norris a entamé sa saison avec une excellente performance. Septième sur la grille, le Britannique a profité d’un bon envol et d’une stratégie optimisée pour terminer aux portes du podium. Une position qui lui permet de prendre le dessus sur son nouveau coéquipier, Daniel Ricciardo, seulement septième à cause d’un fond plat endommagé.

Un résultat positif pour le pilote britannique, qui pense que la MCL35M est plus adaptée au style de pilotage de son coéquipier. "Il y a quelques différences avec la voiture de cette année et la façon dont vous devez la conduire", déclarait Norris après la course. "À certains moments, son style de pilotage est meilleur et mieux adapté à la voiture." Un jugement émis après en avoir "un peu plus appris sur son style de conduite", la veille du Grand Prix.

"Il y a des choses auxquelles on ne s’attend pas de sa part, puisqu’il s’agit de ses premiers jours dans la voiture", ajoutait Norris en parlant de son coéquipier. "Il est capable d’être meilleur uniquement grâce à son style de pilotage, et c’est quelque chose auquel je dois m’adapter car la voiture est différente cette année."

Norris a dû adapter son style de pilotage

Selon Norris, qui dispute sa troisième campagne avec l’écurie de Woking, le changement a été radical pour cette nouvelle année. "La façon dont nous avons dû conduire la voiture ces deux dernières saisons est en train de disparaître, dans le bon sens, et j'ai dû m'adapter. J’ai eu l’impression que je devais trop piloter comme ces deux dernières années, mais ça a eu des effets négatifs et ce n'est pas aussi bon, surtout en qualifications."

Pour cela, le Britannique est parvenu à pointer du doigt ses faiblesses et à les corriger en piste. "J’avais l’impression de me punir moi-même avec certaines des choses que je faisais avec la voiture", analysait Norris. "Après en avoir appris un peu plus hier [après les qualifications, ndlr], j’ai senti que je pouvais déjà mettre en pratique ce nouveau style et que je gagnais dans des domaines où je perdais hier."

La jeunesse de Norris pourrait avoir besoin de l’expérience d’un vainqueur de Grand Prix comme Ricciardo, mais le Britannique souhaite avant tout se concentrer sur son propre style. "J’ai toujours une marge de progression, notamment pour comprendre comment conduire cette voiture et pas seulement en apprenant de Daniel, car je ne pense pas que ce soit l’objectif. Pour le rythme de course, qui n’était pas très bon il y a quelques années, je me concentre sur moi-même aujourd’hui."

partages