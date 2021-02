Haas annonce la date de présentation de sa nouvelle livrée

Alors que l'écurie est en proie à des difficultés logistiques liées à son modèle particulier et à la pandémie de COVID-19, Haas a annoncé ce jeudi qu'elle lèverait le voile sur sa nouvelle livrée le 4 mars prochain, à 9h00 heure française, exclusivement en ligne. L'écurie a également confirmé que sa monoplace, dans la lignée de ses devancières, serait nommée VF-21.

La structure américaine tourne une page importante de sa courte histoire cette année puisqu'elle s'est séparée de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, qui étaient respectivement présents depuis 2016, l'année des débuts de l'équipe en Championnat du monde de F1, et 2017. Après ces quatre campagnes avec un duo expérimenté, le changement est radical puisque ce sont désormais les rookies Mick Schumacher, Champion F2 2020, et Nikita Mazepin qui vont être à la barre.

La présentation du 4 mars étant uniquement destinée à lever le voile sur la livrée, dont il sera intéressant de voir si elle reprend les couleurs classiques de la marque fondée par Gene Haas, à savoir le noir, le gris et le rouge, ou s'orientera vers un nouvel habillage lié à l'arrivée de nouveaux partenaires, il est possible d'imaginer que la véritable monoplace 2021 sera en revanche révélée au monde peu avant le début des essais hivernaux de Bahreïn.

Cela est d'autant plus vraisemblable que l'écurie ne pourra démarrer le moteur Ferrari de sa voiture que peu de temps avant le coup d'envoi de ces trois journées de test. En effet, alors que l'équipe a revu son processus d'assemblage qui a désormais lieu à Banbury en Angleterre (et non plus en Italie), les restrictions liées à l'entrée sur le territoire britannique, notamment la quarantaine, empêchent les ingénieurs Ferrari de pouvoir s'y rendre à temps pour procéder à ce travail. Il devra donc se dérouler à Sakhir avant un premier démarrage forcément tardif de l'unité de puissance pour vérifier que tout va bien.

