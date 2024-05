Les Haas F1 disqualifiées des qualifications à Monaco

Sous enquête des commissaires pour une infraction présumée au niveau de leur DRS, les Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, qui devaient respectivement partir depuis les 12e et 15e emplacements sur la grille, ont été exclues des résultats des qualifications et devront s'élancer des stands ce dimanche lors de la course du Grand Prix de Monaco.

Plus précisément, suite à l'inspection technique menée après la séance, le délégué technique de la FIA a découvert une infraction à l'article 3.10.10 h du Règlement Technique de la F1. Le DRS était en effet trop grandement ouvert, au-delà des 85 mm prévus par la réglementation.

"L'équipe a expliqué que c'était la conséquence d'une erreur involontaire de sa part dans le réglage de l'écartement des flaps de l'aileron", peut-on lire dans la double décision rendue ce samedi soir par les commissaires. "L'aileron utilisé était d'un nouveau design et a été utilisé pour la première fois à Monaco. L'ancien modèle était conforme à la réglementation, l'écart le plus important étant mesuré à partir du centre de l'aileron. Avec le nouveau modèle, l'écart le plus important se situait aux extrémités de l'aileron, mais l'équipe n'avait pas formé ses mécaniciens au réglage de l'écart selon le nouveau modèle, ce qui a entraîné la non-conformité."

"L'obligation de se conformer strictement au règlement technique incombe à tout moment au concurrent. L'équipe a suggéré qu'il n'y avait pas d'avantage de performance tiré de la non-conformité. L'article 1.3.3 du Code Sportif International indique clairement que cela n'est pas déterminant."

"L'équipe a admis franchement son erreur. L'aileron était par ailleurs conforme au règlement technique et l'équipe technique de la FIA a confirmé qu'elle était satisfaite de l'explication de l'équipe concernant l'erreur."

Pour rappel, c'est sous le coup de la même infraction que la Mercedes de Lewis Hamilton avait été disqualifiée au terme des qualifications du GP de São Paulo 2021.