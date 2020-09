Haas veut garder les mêmes pilotes de 2021 à 2022

Les baquets pour la saison 2021 de Formule 1 commencent à se faire rares. Certes, Lewis Hamilton n'a pas encore prolongé chez Mercedes, mais ce ne sera probablement qu'une formalité, tandis que l'on se doute déjà que Red Bull s'en tiendra aux pilotes de son giron pour ses deux écuries, même si les line-ups exacts restent à définir.

Dans les faits, Alfa Romeo et Haas sont quasiment les seules écuries où le doute subsiste. Dans le cas de l'équipe américaine, Romain Grosjean et Kevin Magnussen forment son duo depuis 2017, le Français ayant signé avec elle dès septembre 2015, avant ses débuts en Formule 1. Que les deux hommes restent chez Haas n'est pas acquis, le directeur d'équipe Günther Steiner ayant déclaré le week-end dernier à Spa-Francorchamps : "Actuellement, rien n'est exclu : nous pourrions garder nos pilotes actuels ou recruter deux rookies. Donc si vous voulez le baquet, vous pouvez poser votre candidature ! Tout est possible."

Grosjean, de son côté, s'attendait alors à ce que la situation se décante après la signature des Accords Concorde, qui assurent la présence de Haas – sous cette identité ou une autre – jusqu'en 2025. "J'imagine qu'en effet, les discussions à droite et à gauche vont s'accélérer", avait-il commenté, interrogé par Motorsport.com lors de son traditionnel point presse francophone. "Il ne reste pas non plus trente-six places disponibles en Formule 1. Les choses vont avancer."

Une semaine plus tard, à Monza, Günther Steiner donne davantage de détails quant à la durée de contrat qui sera envisagée pour les pilotes Haas, compte tenu de la nouvelle réglementation technique prévue en 2022. "Il y a une chose qui est nécessaire à mon avis : il faut que les pilotes qui seront dans la voiture en 2021 le soient également en 2022", estime Steiner au micro de Sky Sports F1. "Car avec l'arrivée d'une nouvelle voiture, si l'on connaît son pilote, ça fait au moins quelque chose de réglé."

"Quels que soient les pilotes, même si les titulaires actuels restent, il faut qu'ils restent au moins pour les deux prochaines années. Je suis contre le fait de changer avant 2022 : ce pourrait être difficile avec une nouvelle voiture et un nouveau pilote. C'est tout ce que je peux dire, le reste est complètement ouvert. Je n'ai aucune idée de qui sera au volant en 2021 et en 2022."

Steiner prévoit ainsi de s'entretenir avec le fondateur et propriétaire de l'écurie, Gene Haas, dans les semaines à venir afin d'aborder ce sujet.

Voir aussi :