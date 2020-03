Les pilotes Mercedes ignorent si le DAS servira en début de saison

Après au moins une année de développement, Mercedes a lancé son DAS dans le grand bain lors des essais hivernaux. Le système de direction à deux axes permet au pilote, en tirant et poussant le volant de quelques centimètres, de modifier le pincement des roues avant en plein roulage, de quoi entre autres pouvoir mieux maintenir les pneus en température en ligne droite et limiter le graining. Une solution qui a beaucoup fait parler et dont la légalité est pour le moment présumée, sous réserve de réclamation auprès des commissaires d'un Grand Prix.

La conformité de ce dispositif n'est pas le seul point de débat, car son utilité réelle et ses avantages interrogent également, même du côté de Mercedes. Ainsi, aucune décision ferme n'a encore été prise sur le sujet après les essais menés à Barcelone. "Assurément, relais après relais, nous en apprenions plus", a expliqué Valtteri Bottas. "Avec les tests, les ingénieurs ont plus de temps pour apprendre des choses grâce aux données et fixer plus de lignes directrices pour nous, les pilotes, sur la façon de l'utiliser au mieux."

"Dans quelles situations peut-il procurer un avantage, quel avantage, et sur quels circuits ? Ce sont des points d'interrogation. Nous sommes heureux de l'avoir sur la voiture, et désormais tout se passe très tranquillement et commence à donner l'impression que tout se déroule automatiquement sans trop y penser. Nous l'utilisons de la façon que nous pensons être la meilleure. Je ne vois pas de raison de ne pas [l'utiliser à Melbourne]."

Lewis Hamilton affichait quant à lui une certaine prudence quant à la possibilité de disposer du DAS en Australie : "Pour l'instant, je ne l'utilise pas vraiment. Parfois, vous faites des essais avec, parfois sans. Je ne sais pas à quel point nous allons l'utiliser."

Avec Luke Smith