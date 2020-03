Pour Steiner, la F1 va faire en sorte que le GP d'Australie ait lieu

Selon Gunther Steiner, les instances du championnat vont faire en sorte que tous les concurrents soient en mesure de se rendre en Australie pour le Grand Prix qui doit lancer la saison de F1 la semaine prochaine. L'Australian Grand Prix Corporation a confirmé que l'épreuve était maintenue, assurant suivre l'évolution quotidienne de la situation sans que l'épidémie de coronavirus n'impacte à ce stade la préparation de l'épreuve.

"FOWC va prendre soin de nous", a déclaré le team principal de Haas lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il y avait au sein des équipes de F1 une quelconque crainte de ne pas pouvoir entrer sur le territoire australien. "FOWC est le promoteur et ils y travaillent. Ils nous diront si nous pouvons nous y rendre et en repartir."

Ces derniers jours, les craintes liées à l'épidémie mondiale de Covid-19 ont poussé à l'annulation ou au report de plusieurs rendez-vous majeurs. Qu'il s'agisse de mesures prises par des pays afin de limiter les rassemblements sur leur territoire (à l'image de la Suisse qui a interdit les manifestations de plus de 1000 personnes en lieu confiné, ce qui a engendré l'annulation du Salon de Genève) ou de contrôles appliqués aux voyageurs en provenance de régions du monde particulièrement affectées, provoquant des quarantaines bloquant de fait la tenue d'épreuves, le casse-tête s'étend chaque jour à un plus grand nombre de rendez-vous.

Dimanche et lundi, les instances du MotoGP ont annulé le premier Grand Prix de leur saison pour la catégorie reine, puis le second pour les trois catégories. Ce lundi il a également été annoncé que la première manche de la saison de Super Formula, prévue à Suzuka le 5 avril, était reportée. Ces décisions viennent s'ajouter à l'annulation du Grand Prix de Chine de F1 prévu début avril et à celle de l'épreuve chinoise de Formule E en mars.

Des essais de DTM qui devaient se tenir à Monza ont été déplacés à Hockenheim et des essais de GT Sport à Barcelone ont été reportés. À Bahreïn, ce sont les tests de F2 et de F3 qui ont posé des difficultés ces derniers jours, alors que les membres d'équipes en provenance d'Italie ont été retardés lors de leur arrivée sur le territoire. "On m'a dit qu'à Bahreïn tout le monde avait pu arriver. Il y a des personnes à qui il a fallu un petit peu plus de temps pour entrer parce qu'elles ont été contrôlées, mais tout le monde est là-bas d'après ce que l'on m'a dit", souligne Gunther Steiner.

"Je pense qu'ils vont s'assurer que nous entrions tous et que nous repartions tous. Entrer est une chose et sortir en être une autre. Il y a pire endroit que l'Australie où rester coincé, mais nous avons un travail à faire et nous devons revenir. Cependant, d'après ce que je sais, la FOM et la FIA y travaillent vraiment afin de s'assurer que tout avance de manière organisée et sans surprises."

Concernant les membres de son équipe, Gunther Steiner ne nourrit pas d'inquiétudes : "Tout le monde passe par Dubaï et non par Hong Kong ou Singapour, nous sommes donc OK sur ce point. Je ne sais pas quels vols prennent les autres équipes, mais je suis certain que la FOM et la FIA vont résoudre cela pour nous parce qu'ils sont en contact avec les autorités locales et ils peuvent prendre ces décisions."