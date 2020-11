Hamilton chez Ferrari : "Ce n'était pas destiné à se faire"

Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est un fantasme qui en restera probablement un. À l'heure où le septuple Champion du monde doit encore signer sa prolongation de contrat pour 2021 avec Mercedes, il a rappelé qu'il n'y avait jamais rien eu de concret par le passé entre la Scuderia et lui en vue d'un éventuel transfert. Il y a un an, son nom circulait du côté de Maranello, sur fond de rencontre entre le Britannique et John Elkann, président de Ferrari, ou encore de déclarations entretenant le flou de part et d'autre.

L'an prochain, Ferrari continuera avec un Charles Leclerc disposant d'un contrat sur le très long terme, tandis que Carlos Sainz succédera à Sebastian Vettel. Les perspectives de voir un jour Hamilton endosser la combinaison rouge paraissent incroyablement infimes, malgré la réserve toujours nécessaire dans une discipline où il est de tradition de rappeler que "tout est possible".

Hamilton, lui, assure n'avoir jamais sérieusement envisagé de rejoindre l'écurie au cheval cabré. "Je n'ai jamais été proche de quitter mon équipe", explique-t-il dans le paddock de Bahreïn. "Je pense qu'il est normal, en tant que pilote ou en tant que personne, lorsque l'on se penche sur les prochaines phases et sur un engagement pour une période de notre vie, d'analyser quelles sont les options. Il faut s'assurer de tout faire en bonne intelligence, de connaître les pour et les contre. Je ne sais pas forcément si nos valeurs et notre timing sont alignés, ce n'était tout simplement pas destiné à se faire. Ça ne me dérange pas. Je suis très fier et reconnaissant pour le parcours que j'ai avec Mercedes."

Tout au long de sa carrière en Formule 1, débutée lors de la saison 2007 chez McLaren, Hamilton a été lié à Mercedes. D'abord parce que le constructeur allemand motorisait l'écurie de Woking, puis en rejoignant l'équipe d'usine de la firme à l'étoile en 2013. Cette loyauté à la marque tient énormément à cœur de celui qui a décroché il y a deux semaines son septième titre mondial, égalant en la matière le record de Michael Schumacher.

"Je crois que c'est la seule équipe dans l'histoire de la F1 où l'on est un membre de la famille de longue date", insiste Hamilton. "Si vous regardez tous les grands noms qui ont été là toute leur vie, ils ont fait partie de Mercedes, de la marque Mercedes. On fait partie de l'évolution, et ils vous incluent dans la famille pour toujours. Cette loyauté, c'est quelque chose que je me suis fait tatouer, c'est une part immense et une valeur très importante pour moi."