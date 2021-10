Hamilton : Mercedes a "un peu reculé" au fil des qualifs

Avant le Grand Prix des États-Unis et au sortir de la première journée, Mercedes apparaissait comme le grand favori à la pole et à la victoire sur le tracé d'Austin. Une journée plus tard, la hiérarchie n'est sans doute finalement pas aussi claire.

En légère difficulté hier, Max Verstappen n'avait pas montré toute l'étendue de son rythme sur les relais courts lors des EL2, la faute au trafic. Lors des qualifications ce samedi, le Néerlandais a prouvé que sa Red Bull RB16B restait la monoplace à battre en rythme pur puisqu'il a signé la pole position en devançant son dauphin au classement pilotes de deux dixièmes.

Désormais habitué à être devancé dans l'exercice par Verstappen, qui a signé au passage sa neuvième pole de la saison, Lewis Hamilton a surtout retenu, au sortir du cockpit, le positif, à savoir qu'en dépit d'une W12 plus en difficulté, il s'est montré satisfait par son ultime tentative qui lui a permis d'assurer la première ligne face à un Sergio Pérez en verve.

"J'ai tout donné aujourd'hui", a-t-il répondu à Danica Patrick, qui assurait les interviews ce samedi sur le Circuit des Amériques. "C'était un peu compliqué au fil des qualifications. Je pense qu'à partir de la Q1, nous avons un petit peu reculé. Et ces gars [les Red Bull] ont été incroyablement rapides, donc j'étais heureux de mon dernier tour."

"Bien entendu, il y a toujours des domaines dans lesquels nous pouvons progresser mais je crois que c'était plus ou moins tout ce que nous pouvions tirer [de la voiture]. Nous allons juste travailler aussi dur que possible. C'est une bonne position pour demain, donc avec un peu de chance ce sera une bonne course jusqu'au premier virage."

Son objectif ? "L'état d'esprit est de gagner la course et d'offrir à ces gars [le public] la meilleure course qu'ils aient jamais vue."

Le top 3 des qualifications à Austin