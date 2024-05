Hamilton : Mercedes doit "tout simplement accepter" la situation

La situation ne s'améliore pas chez Mercedes qui, malgré l'introduction à Miami d'un nouveau plancher, a perdu ses deux monoplaces dès la deuxième partie des qualifications sprint vendredi. Lewis Hamilton, 12e, a le sentiment que l'écurie allemande ne peut pas faire mieux pour extraire de la performance de la W15, et qu'elle doit désormais accepter cette réalité qui la tient éloignée des meilleures positions, sans se voiler la face.

"J'ai l'impression que nous avons tiré le maximum de la voiture", souffle le septuple Champion du monde, qui avait pourtant de bonnes sensations lors des essais libres. "C'est tout simplement notre rythme. Nous devons tout simplement accepter que nous sommes actuellement à sept dixièmes."

"La voiture était très bonne en EL1. Puis elle ne paraissait plus terrible, avec sept dixièmes de retard. Je pense tout simplement que c'est le rythme de notre voiture. Je pense que la course sprint sera dure. Nous sommes 12e, donc nous n'attendons pas grand-chose en partant de là, soyons honnêtes. Ce n'est pas un circuit facile pour dépasser ou pour suivre quelqu'un d'autre. On essaiera d'entrer dans les points si on le peut."

Russell un peu plus optimiste

Les 28 millièmes séparant les deux Mercedes en SQ2 tendent à prouver qu'il n'était pas possible d'espérer mieux au chronomètre. Néanmoins, George Russell, 11e, pense que l'obligation de chausser les pneus mediums lors des deux premières parties des qualifications sprint n'a pas joué en faveur de l'écurie, ce qui nourrit finalement un certain espoir dans son discours.

"En essais libres, les pneus tendres se comportaient très bien sur notre voiture", explique-t-il. "Le rythme était bon. Je crois que l'on était 4e. Ensuite, avec les mediums, nous n'avons pas réussi à trouver le point idéal et nous étions du mauvais côté. C'était très serré. Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette situation, et nous devons travailler et faire des progrès pour les qualifications."

"Je n'ai aucun doute quant au fait que nous remonterons en course sprint. Nous devons essayer de résoudre nos problèmes en qualifications. C'est toujours difficile de se battre avec les voitures devant nous quand on part plus loin."