Hamilton portera le casque arc-en-ciel en Arabie saoudite

Pour la seconde course consécutive, Lewis Hamilton arborait un casque "spécial". Après l'hommage à Ayrton Senna au Brésil, il s'agissait cette fois pour le septuple Champion du monde de mettre les pieds dans le plat politique en affichant sur son heaume pour le Qatar le "Progress Pride Flag", en soutien à la communauté LGBTQ+, pour l'entame de la tournée au Moyen-Orient, où les problèmes liés aux droits de l'homme et le traitement des minorités sexuelles sont souvent pointés du doigt.

Interrogé par Motorsport.com sur ce qu'il comptait faire pour la fin de la saison, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, Hamilton a indiqué qu'il comptait bien poursuivre l'utilisation de ce casque, au moins à Djeddah : "Je vais utiliser le même casque pour les deux dernières courses après celle-ci, ou au moins la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si quelqu'un l'a commenté ou s'il y a eu des réactions négatives."

"À l'arrière, il est écrit 'nous sommes solidaires' et 'l'amour c'est l'amour', et il est important pour moi de représenter cette communauté ici car je sais qu'il y a plusieurs situations qui ne sont pas parfaites et qui doivent être soulignées. Mais j'espère que quelqu'un me contactera et j'aimerais savoir ce qui se passe ici et ce qu'ils font pour aider à soutenir davantage cette communauté - la communauté LGBTQ+. J'attends des nouvelles."

Lewis Hamilton dans le cockpit de la Mercedes W12

Lors de la conférence de presse précédant l'événement au Qatar, Hamilton a déclaré que lorsque des organisations sportives se rendent dans des pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est médiocre, elles devraient mettre en évidence les problèmes liés à ces droits.

Le pilote Mercedes a déclaré : "Je pense que lorsque ces organisations sportives se rendent dans ces endroits, elles ont le devoir de sensibiliser le public à ces questions. Ces endroits doivent être examinés de près, et les médias doivent parler de ces questions. L'égalité des droits est une question sérieuse."

Plus tôt en 2021, le pilote Aston Martin Sebastian Vettel a porté un t-shirt arc-en-ciel pour exprimer sa solidarité avec la communauté LGBTQ+ en Hongrie et a également modifié la livrée de son casque lors de certains événements cette saison pour inclure l'arc-en-ciel. Le pilote allemand a également utilisé les couleurs arc-en-ciel sur son casque lors du GP de Turquie, après l'avoir déjà fait précédemment lors de la première course de Bahreïn la saison dernière.