Des casques spéciaux pour Verstappen et Hamilton à Interlagos

Depuis le début de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton ne se lâchent pas en piste, ou presque ! Le destin des deux hommes semble lié jusqu'au terme du championnat, alors qu'ils se disputent le titre mondial et sont désormais lancés dans le sprint final. Et il en va donc de même en-dehors, puisque ce week-end à Interlagos, pour le Grand Prix de São Paulo, tous les deux arboreront également des casques spéciaux.

La terre natale d'Ayrton Senna a inspiré Hamilton, comme plusieurs fois déjà par le passé, avec un casque qui reprend en partie les couleurs du triple Champion du monde, intégrées au design habituel du Britannique. Quant à Verstappen, il a présenté un heaume aux couleurs inhabituelles et à la tonalité très brésilienne, tout en conservant ses propres signes distinctifs.