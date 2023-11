Horner salue le "remarquable" retour du "Ricciardo d'antan"

Pour son second Grand Prix depuis son retour de blessure, Daniel Ricciardo a signé sa meilleure performance depuis bien longtemps en F1, bien aidé il est vrai par une AlphaTauri AT04 particulièrement à l'aise sur le tracé et dans les conditions de l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Après avoir signé le quatrième temps des qualifications, l'Australien a mené une course sans heurts et semblait en lice pour le top 5 avant un drapeau rouge qui a plutôt rebattu les cartes en sa défaveur, ne lui permettant pas de faire mieux que septième, juste derrière la Mercedes de George Russell.

Et même si l'air moins dense lié à la haute altitude de Mexico invite à la prudence sur la réalité de la performance des troupes de Faenza, d'habitude handicapées par la forte traînée de leur monoplace, Ricciardo semble avoir montré une forme et une confiance qui lui ont souvent fait défaut ces dernières saisons.

Et cela n'est pas passé inaperçu dans le clan Red Bull. "C'est formidable de voir Daniel aussi performant et cela justifie pleinement ce pourquoi nous l'avons fait revenir dans l'AlphaTauri juste avant la pause estivale", a déclaré Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing.

"Je pense qu'il a été remarquable ce week-end en se battant contre une Mercedes dans une AlphaTauri. Sans le drapeau rouge, il aurait probablement terminé plus haut. C'est une belle performance de sa part et cela ressemblait assurément au Daniel d'antan."

Daniel Ricciardo a affiché un niveau de performance intéressant à Mexico.

Quant à la question de savoir si le style de Ricciardo le limite à un certain type de F1, après deux saisons compliquées chez McLaren, Horner refuse d'y croire : "C'est un peu faux de dire cela. Je pense que dans cette discipline, ça se joue autant dans la tête qu'ailleurs et je pense qu'il est redevenu comme avant."

"On peut voir qu'il est détendu, qu'il est confiant et qu'il a abordé le week-end pleinement motivé après une course délicate à Austin. Regardez aussi l'écart avec Max [Verstappen en qualifications]. C'était moins d'un dixième par rapport à Max [0"119 en réalité]. [C'est] une performance remarquable de sa part."

Forcément, alors que Sergio Pérez, déjà sous une grande pression, a de son côté pris un risque qui a conduit à un accrochage avec Charles Leclerc et une élimination dès le premier virage, le résultat de Ricciardo n'est pas de nature à faire taire les rumeurs en vue de 2024. Horner a balayé tout lien entre les deux performances et rappelé, à nouveau, que le Mexicain était sous contrat avec Red Bull.

"Avec Checo on a un accord pour l'année prochaine", a-t-il déclaré après le GP. "Et notre intention est qu'il soit dans la voiture en 2024. On lui apportera tout le soutien possible pour qu'il termine deuxième, mais il n'y a pas de condition sine qua non qui dit que s'il n'est pas deuxième, il est dehors."

Avec Filip Cleeren

