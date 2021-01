Jenson Button revient chez Williams

Si l'année 2020 a vu le départ des propriétaires historiques de l'écurie Williams, à savoir la famille du même nom, après le rachat de l'entreprise par Dorilton Capital, 2021 est d'ores et déjà marquée par un retour inattendu et prestigieux en la personne de Jenson Button. Le pilote britannique, Champion du monde de F1 en 2009 avec Brawn GP, est ainsi nommé conseiller principal de l'équipe dans laquelle il a débuté en discipline reine en l'an 2000.

"Dans le cadre de son rôle chez Williams, Jenson pourra faire appel à ses plus de 30 ans d'expérience en sport automobile pour fournir des conseils et des orientations à l'équipe de Grove, tout en aidant à soutenir et à développer les pilotes de course et de l'académie", peut-on lire dans le communiqué annonçant la nouvelle ce vendredi.

"Tout au long de la saison 2021, il assistera à un certain nombre de Grands Prix avec Williams, tout en participant à certains événements organisés par l'équipe au Royaume-Uni. Jenson soutiendra également les activités médiatiques et marketing de Williams lorsque cela sera nécessaire tout au long de la saison. Jenson poursuivra également ses activités médiatiques en tant que consultant auprès de Sky Sports F1 cette saison, en plus de son nouveau rôle au sein de l'équipe."

Réagissant à sa nomination, Button a déclaré : "Je suis très heureux de pouvoir dire une fois de plus que j'ai signé pour Williams. À 19 ans, c'est un moment qui a changé ma vie et, bien que ce soit il y a plus de 20 ans, j'ai déjà l'impression de ne jamais être vraiment parti. Sir Frank Williams m'a témoigné d'une confiance dont je lui serai éternellement reconnaissant et je suis incroyablement heureux d'avoir la chance de revenir et d'aider l'équipe dans sa quête de succès. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je ne doute pas que l'avenir sera brillant pour cette fantastique équipe et j'ai hâte de commencer."

Quant à Jost Capito, PDG de Williams, il a expliqué : "Faire revenir Jenson à bord est une autre étape positive pour nous aider à avancer en tant qu'équipe sur et hors piste. Jenson a toujours été un ami de l'écurie et c'est donc un grand plaisir de l'accueillir à nouveau dans la famille Williams. En 2000, Sir Frank a vu le talent prometteur de Jenson en tant que pilote et lui a offert sa première opportunité en F1. Il a plus que tenu cette promesse initiale tout au long d'une brillante carrière qui a culminé avec la victoire au Championnat du monde."

"Plus récemment, il a fait preuve d'une grande perspicacité tant dans le monde des affaires que dans celui des médias et reste une figure très respectée dans le paddock. Toute cette expérience ajoutera une strate supplémentaire à notre transformation, tant sur le plan technique qu'en tant qu'entreprise. Je sais que tout le monde à Grove a un énorme respect pour lui et nous sommes ravis de commencer à travailler avec lui."

