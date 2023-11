Leclerc a failli abandonner son tour de Q3

Comme en 2022, la pluie a pimenté les qualifications du Grand Prix de São Paulo, la pole position s'étant jouée dans les derniers instants précédant un orage cataclysmique. Max Verstappen a été le plus heureux en réalisant le meilleur temps tandis que Charles Leclerc, grand perdant de la Q3 l'an passé, a répondu présent en prenant la deuxième place.

Pourtant, le Monégasque n'était pas en confiance au volant de sa Ferrari au moment de signer son temps. Perturbé par une voiture "extrêmement difficile à conduire" en raison du changement de conditions, Leclerc pensait ses chances en Q3 envolées et contemplait l'idée d'abandonner son tour rapide en regagnant directement les stands.

"Pour être honnête, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça aujourd'hui", a-t-il affirmé. "À partir du virage 4, il n'y avait pas de pluie mais la voiture était extrêmement difficile à conduire, sans adhérence, je pensais rentrer à la fin du tour. Et puis j'ai fini [le tour] et ensuite P2... C'est donc une très bonne surprise, mais je pense que c'était très étrange sur la piste pour tout le monde aujourd'hui. Je suis quand même content d'être en première ligne."

Poleman avec trois dixièmes d'avance sur Leclerc, Verstappen a été l'un des premiers hommes à prendre la piste, contrairement à son rival de Ferrari. Toutefois, le pilote Red Bull a lui aussi eu une grande difficulté à garder confiance au volant.

"Nous ne savions pas quand [la pluie] allait tomber lors des qualifications mais nous pensions qu'elle allait tomber", a-t-il indiqué. "Charles et moi étions en train de discuter de nos tours, les sensations étaient horribles, mais je ne sais pas. Je pense que le vent a commencé à tourner et à être très fort, et nous avons perdu beaucoup de performance à cause de ça. C'était assez mouvementé dans le dernier tour."

Étant donné que les prévisions météo les plus récentes font état d'un samedi et d'un dimanche secs, la victoire lors du sprint et du Grand Prix dominical devrait se jouer au jeu de la gestion de pneus. C'est du moins ce que pense Max Verstappen.

"Il semble que nous soyons tous très proches, on peut déjà le voir en qualifications. Je m'attends à ce qu'il en soit de même lors de la course", a-t-il déclaré. "Ici, il y a toujours beaucoup d'usure sur les pneus. C'est donc une question de gestion. Et l'année dernière, bien sûr, nous n'avons pas réussi. Mais je pense que nous sommes un peu meilleurs cette année."