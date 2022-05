Leclerc ne veut pas compter sur les consignes d'équipe pour le titre

Charger le lecteur audio

Pour la première fois de la saison, Charles Leclerc n'est plus à la tête du classement pilotes de la saison 2022 de F1, le Monégasque en ayant été dépossédé au terme du Grand Prix d'Espagne quand Max Verstappen s'est imposé alors qu'il devait de son côté abandonner en raison d'un problème moteur.

Le Néerlandais a bénéficié tout au long de la course, après son erreur qui l'a vu sortir de piste au virage 4, de deux consignes directes qui ont vu son équipier Sergio Pérez s'écarter pour le laisser passer mais également du refus de l'écurie de laisser le Mexicain, pourtant chaussé de pneus moins usés, tenter sa chance quand les RB18 étaient toutes deux à la poursuite de la Mercedes de George Russell.

Ces consignes ont été l'un des points de discussion au sortir de la course de Barcelone et ont posé la question de l'attitude que pourrait désormais adopter Ferrari, alors que l'écart est déjà grand entre Leclerc et Carlos Sainz et que Red Bull a sans surprise déjà fait pencher la balance en faveur de Verstappen. Des interrogations face auxquelles le pilote au numéro #16 s'est montré un peu mal à l'aise, indiquant qu'il ne serait "assurément pas celui qui prendrait ce type de décisions" et qu'il ne voulait pas avoir à compter sur de telles consignes.

"Red Bull a clairement affiché quelles sont ses intentions, et ils l'ont fait très tôt dans la saison", a déclaré Leclerc. "Mais en ce qui nous concerne. Je ne sais pas. Je n'en ai pas parlé avec Mattia [Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari] et je n'en ai pas entendu parler pour le moment. Mais encore une fois, je pense que pour Carlos, c'est juste une question de temps avant qu'il ne soit à notre niveau et qu'il soit plus à l'aise avec la voiture. Donc je ne sais pas."

"Mais je ne veux pas compter sur ça non plus. Je veux juste faire le travail dans la voiture. Et si nous sommes assez forts, nous avons déjà montré que nous pouvions gagner des courses de toute façon. Si nous faisons un travail assez solide, alors je suis assez certain que les opportunités seront là de toute façon."

Carlos Sainz devant Pierre Gasly et Fernando Alonso au GP d'Espagne

Sainz connaît un début de saison difficile au volant de la voiture la plus compétitive qu'il ait eu à piloter jusqu'ici dans sa carrière. L'Espagnol peine à trouver ses marques et multiplie les erreurs, dont la dernière en date en sortant de piste, au même endroit que Verstappen, lors du GP d'Espagne, ce qui l'a placé en difficulté pendant le reste de la course avec notamment des dégâts sur le plancher de la F1-75. Après six GP, il pointe à 39 unités de Leclerc au Championnat du monde.

"C'est un très, très bon pilote", a déclaré Leclerc dans ce contexte. "Il a eu un peu plus de mal à s'adapter à cette voiture, et elle correspondait un peu mieux à mon style de pilotage, peut-être au début. Donc je suis sûr que Carlos sera aussi dans la bagarre très, très bientôt. En fin de compte, c'est à moi aussi de faire le bon travail et d'amener Ferrari au sommet de toute façon."