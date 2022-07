Leclerc : "Red Bull fait quelque chose de différent le vendredi"

Charger le lecteur audio

Leader de la première séance d'essais libres du Grand Prix de France puis deuxième des EL2 où Max Verstappen accusait une demi-seconde de retard, Charles Leclerc dresse un bilan positif de son début de week-end. Si le vainqueur du Grand Prix d'Autriche ne doute pas du niveau de compétitivité de la Scuderia sur le circuit Paul Ricard, il se méfie toutefois du véritable rythme de Red Bull, rappelant que le fréquent décalage de programme entre les deux écuries le vendredi.

"C'était un bon vendredi", résume le Monégasque. "On a encore un peu de travail sur la voiture. C'est très difficile de comprendre car on a l'impression que Red Bull fait quelque chose de différent le vendredi par rapport à nous. Mais en se concentrant sur nous-mêmes, les sensations sont bonnes. On doit simplement tout mettre bout à bout. Max semble particulièrement rapide aujourd'hui avec le plein, je ne sais pas combien de carburant ils avaient. C'est un peu le point d'interrogation. On doit se concentrer sur nous-mêmes, sur le rythme dans la voiture, et si l'on fait le week-end parfait, on pourra se battre pour la victoire."

La barre des 30°C étant allégrement dépassée l'après-midi sur le plateau du Castellet, Charles Leclerc sait aussi que Ferrari sera sous pression avec la fiabilité, son talon d'Achille depuis le début de l'année. Il se montre toutefois confiant : "Ça va, il fait très chaud pour moi et pour la voiture aussi, j'imagine, donc évidemment, il faudra que l'on soit au top avec la fiabilité ce week-end. Ça va être une course difficile pour nous, les pilotes, mais aussi pour la voiture. Mais je suis convaincu que tout ira bien."

Sainz prédit une forte dégradation pneumatique

Les pneus Pirelli souffrent au Castellet.

Pour Carlos Sainz, pilote le plus rapide en piste vendredi, "c'était clairement un vendredi positif". Le pilote espagnol, qui a déjà écopé de dix places de pénalité sur la grille de départ pour un changement d'élément moteur, s'attend à être relégué sur la dernière ligne dimanche : "On verra… J'ai pris dix places donc vous pouvez imaginer la suite." Il a donc concentré son attention sur les longs relais, mais aussi sur la gestion des pneumatiques qu'il prédit très difficile cette année sur le tracé varois.

"Je n'ai pas fait beaucoup de tours avec peu d'essence mais chaque tour que j'ai fait était compétitif", se félicite-t-il. "Donc ça montre que nous allons dans la bonne direction, en se concentrant davantage sur les longs relais parce que je ne vais pas me battre pour la pole position, compte tenu des pénalités. Il y a un peu de travail à faire sur les longs relais mais les relais courts sont encourageants."

"Il fait très chaud et jusqu'à présent cette année, à chaque fois qu'il a fait chaud la dégradation a énormément augmenté avec ces nouveaux pneus Pirelli 18 pouces. La dégradation va, je pense, être plus élevée que par le passé ici sur le Paul Ricard. Il y a donc du boulot."