Hamilton "pas à 100%" après avoir eu le COVID-19

Lewis Hamilton a dû déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir à cause d'un test positif au COVID-19 et a dû rester en quarantaine pendant dix jours à Bahreïn, ne pouvant rejoindre Abu Dhabi qu'au dernier moment, après la journée presse du jeudi. Ces dix jours, le Britannique en a passé une bonne partie au lit, avec une perte de poids notable à la clé. Même maintenant, il n'est pas complètement remis du coronavirus.

"Je suis vraiment désolé pour ceux qui en ont souffert, ceux qui ont perdu des proches, et je comprends comment car c'est un vilain virus", souligne Hamilton. "Je ne suis pas à 100%. Je le sens encore dans mes poumons. Mais en temps normal, je piloterais même si je devais me passer d'un bras. C'est ce que nous faisons, nous pilotes. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce ne sera clairement pas la plus facile des courses, d'un point de vue physique, mais je vais gérer ça et absolument tout donner."

"L'un des symptômes est que cela épuise vraiment. J'essaie de dormir autant que possible, mais recharger les batteries n'est pas aussi facile que d'habitude. En plus, [j'ai perdu] beaucoup de poids en l'espace d'une semaine. Bref, je ne me sens pas complètement pareil que la dernière fois que j'ai couru. Mais cela ne va aucunement m'empêcher de tout donner demain."

Tout donner, ce sera nécessaire, car en qualifications sur le Circuit de Yas Marina, le pilote Mercedes n'a pu faire mieux que troisième, certes avec moins d'un dixième de retard sur le poleman surprise Max Verstappen ainsi que l'autre Flèche d'Argent pilotée par Valtteri Bottas. Hamilton avait pourtant signé le meilleur temps en Q1 et en Q2, après avoir été plus en retrait en essais libres.

"Le week-end a clairement été difficile. Il s'agissait de reprendre le rythme : même si je n'ai été absent que deux semaines, j'ai le sentiment d'avoir perdu cet élan", analyse l'Anglais. "Et j'ai eu de grandes difficultés au niveau de l'équilibre jusqu'à présent ce week-end, mais j'ai quand même tout donné. Bravo à Max, c'est une excellente manière de conclure l'année pour lui. Nous espérons leur donner du fil à retordre demain."

Ces problèmes d'équilibre n'ont certainement pas été arrangés par un passage sur le vibreur en forme de boudin à la sortie de l'avant-dernier virage lors de la Q1 : "[Le fond plat] était bel et bien légèrement endommagé. C'est la première fois que je suis sorti large à cet endroit de tout le week-end, cela a légèrement endommagé le fond plat. Je ne pense pas que j'aurais fait la pole s'il n'avait pas été endommagé. Je suis sûr que ça n'aide pas, mais les gars ont fait du super boulot pour essayer de le rafistoler. Ils vont réparer ça ce soir."

Hamilton pense néanmoins pouvoir retourner la situation à son avantage en course. "Absolument, absolument", assure avec entrain le septuple Champion du monde. "C'est toujours sympa de partir premier mais ce n'est pas toujours possible, ce qui rend les choses encore plus excitantes. C'est un circuit très difficile pour dépasser naturellement, mais avec la stratégie et tout, peut-être que nous pouvons… Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de voir comment je peux renverser la situation."