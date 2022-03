Limites de piste : la nouvelle direction de course fait simple

Charger le lecteur audio

Après l'éviction de Michael Masi du poste de directeur de course, à la suite d'une saison 2021 marquée par plusieurs controverses et surtout la polémique autour de la finale d'Abu Dhabi, la FIA a décidé de nommer un duo à ce poste, Eduardo Freitas et Niels Wittich. Si le premier est le plus connu des deux dans le milieu du sport auto, puisqu'il est le directeur de course du WEC et est souvent entendu à la radio, le second l'est moins, et a été directeur de course en DTM.

C'est Wittich qui est d'ailleurs chargé d'ouvrir à ce poste la saison 2022 de F1 à Bahreïn. Et il s'est frotté à un épineux problème d'emblée : celui des limites de piste. Sous la direction de Masi, cette question était souvent l'objet de critiques, venant de tous les bords, et de modifications afin de tenter de s'adapter à la pratique, celle de la manière dont les pilotes passaient les virages, plus qu'à imposer une vision stricte du règlement lui-même.

Cela avait notamment occasionné une controverse l'an passé dès Bahreïn, justement, puisque comme les Notes de la direction de course indiquaient qu'il n'y aurait pas de surveillance particulière au virage 4 lors de la course (contrairement aux essais et aux qualifications), les pilotes Mercedes avaient adopté une ligne qui les voyait passer largement les quatre roues au-delà de la ligne blanche et du vibreur.

Le directeur de course du GP de Bahreïn, Niels Wittch, ici à droite

Toutefois, peu après la moitié de la course, et alors qu'elle n'était pas intervenue jusque-là, la direction de course avait demandé de mettre fin à cela, en raison d'une protestation par radio de Red Bull. En sus, la victoire s'était jouée sur un dépassement hors piste de Max Verstappen, qui avait dû rendre la place pour ne jamais avoir l'opportunité de la reprendre à Lewis Hamilton.

Dans ses premières Notes, Wittich prend le contrepied de cette approche en effectuant simplement un rappel au Règlement Sportif : "Conformément aux dispositions de l'article 33.3, les lignes blanches définissent les bords de la piste."

L'article 33.3 complet est rédigé comme suit : "Les pilotes doivent entreprendre tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans une raison valable. Les pilotes seront considérés comme ayant quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec celle-ci et, pour éviter toute ambiguïté, toute ligne blanche définissant les bords de la piste est considérée comme faisant partie de la piste, mais pas les vibreurs."

"Si une voiture quitte la piste, le pilote peut la rejoindre, mais seulement s'il peut le faire en toute sécurité et sans en tirer un avantage durable. À la discrétion absolue du Directeur de Course, un pilote peut avoir l'opportunité de rendre la totalité de l'avantage qu'il a gagné en quittant la piste."

Il faut toutefois se garder de tirer toute conclusion définitive sur cette approche puisque la direction de course peut modifier ses Notes et en publier une nouvelle version à tout moment. Il faudra donc voir si et comment cette question particulière peut évoluer d'ici dimanche.