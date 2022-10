LIVE streaming - Suivez le GP des États-Unis en direct !

Charger le lecteur audio

Grâce au groupe Canal+, diffuseur officiel du Championnat du monde de Formule 1, Motorsport.com offre aux visiteurs situés sur le territoire français ce dimanche l'opportunité de suivre en direct vidéo et gratuitement le Grand Prix des États-Unis 2022 de Formule 1, via la diffusion en clair de l'événement sur la chaîne C8.

La dix-neuvième manche de la saison 2022 se tient sur le Circuit des Amériques d'Austin, au Texas. La piste, imaginée avec l'aide de l'emblématique designer Hermann Tilke, comporte 20 virages tous plus relevés les uns que les autres. Les esses du premier secteur, similaires au complexe Maggots-Becketts-Chapel de Silverstone, et les virages 17 et 18, qui font écho au triple gauche du circuit d'Istanbul, se distinguent le plus.

Ce dimanche, les pilotes doivent boucler 56 tours de ce circuit long de 5,513 km. Carlos Sainz, sur Ferrari, occupe la pole position et devance Max Verstappen, qui a remporté son deuxième Championnat du monde il y a deux semaines, au Japon. Charles Leclerc aurait dû occuper le deuxième emplacement sur la grille de départ, toutefois le Monégasque a dû changer de moteur et reculer de dix places en conséquence.

Côté Français, Pierre Gasly part en onzième position tandis qu'Esteban Ocon, éliminé dès la première séance des qualifications, va s'élancer depuis la voie des stands : Alpine a choisi de remplacer plusieurs éléments moteur sur la voiture.

À noter que Red Bull Racing peut remporter le titres des constructeurs ce dimanche si l'écurie autrichienne, en deuil après la disparition de Dietrich Mateschitz ce week-end, ne perd qu'un minimum de points face à Ferrari.