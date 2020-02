Live vidéo - La présentation en direct de l'AlphaTauri AT01

Après 14 années de bons et loyaux services, Toro Rosso disparaît de la Formule 1. La clé de l'écurie n'est pas mise sous la porte, au contraire, il s'agit juste d'un changement de nom pour mettre en avant une marque récente du portefeuille de Red Bull. Ainsi, la structure de Faenza est désormais connue sous le nom d'AlphaTauri, une entreprise de mode autrichienne créée en 2016. En astronomie, Alpha Tauri est l'autre nom d'Aldébaran, une étoile géante qui est la plus brillante de la constellation du Taureau.

En dehors de ce changement, rien de nouveau pour l'équipe qui sort d'une de ses saisons les plus fastes avec deux podiums et une sixième place finale au classement constructeurs. L'AT01 sera propulsée par Honda et pilotée par Pierre Gasly et Daniil Kvyat.