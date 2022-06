Melbourne ouvrira la saison au moins cinq fois d'ici 2035

Charger le lecteur audio

Dans le cadre de l'accord prolongeant de dix ans la présence du Grand Prix d'Australie au calendrier, Melbourne a obtenu la garantie d'ouvrir la saison de Formule 1 à au moins cinq reprises d'ici la fin du bail qui court jusqu'en 2035. Le circuit de l'Albert Park sera le premier à accueillir les F1 en 2024 et 2025, puis à trois autres reprises ensuite, qui seront déterminées ultérieurement. Concernant la saison 2023, la date de l'épreuve doit encore être fixée mais la tendance est donc que la campagne débutera ailleurs. Quoi qu'il en soit, lorsque Melbourne ne sera pas la manche d'ouverture, le rendez-vous se situera à peu près à la même période de l'année, parmi les trois premiers Grands Prix de chaque saison.

"L'une des choses qui se passent, c'est qu'il est déjà difficile pour nous de jongler avec quatre journées d'activité sur l'Albert Park, et la Formule 1 doit jongler avec 23 Grands Prix au calendrier", souligne Andrew Westacott, promoteur du Grand Prix d'Australie. "Au début de la saison, si l'on tient compte du Ramadan, de Pâques et des autres contraintes, cinq courses pour ouvrir la saison à Melbourne c'est un super résultat. Et c'est le minimum garanti."

"Ce que l'on va constater, c'est qu'au cours de cette période, on sera soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième Grand Prix, donc très tôt dans la saison. C'est une excellente solution. On a vu 419 000 personnes ici en affluence estimée pour 2022. On pense que ça va continuer."

La majeure partie du temps positionné en ouverture de la saison depuis la fin des années 1990, le Grand Prix d'Australie n'en fait plus aujourd'hui un impératif mais tenait en revanche absolument à rester placé très tôt.

"Nous avons toujours eu un arrangement pour être l'un des premiers Grands Prix", précise Andrew Westacott. "Et ça a toujours fonctionné pour être le premier Grand Prix. Mais nous savons que dans un environnement concurrentiel, être en début de saison est toujours un super résultat. Nous n'avons pas cherché plus que ça. Nous pensons qu'être la première, deuxième ou troisième course de la saison, comme cela a été le cas en 2022, est une très bonne chose pour Melbourne."