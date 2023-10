Mexico, l'ultime test pour Pirelli en vue de 2024

Pirelli a déjà décidé que ses pneus de Formule 1 allaient rester inchangés en 2024, à l'exception du C4, dont une nouvelle version va devoir faire ses preuves lors des essais libres du Grand Prix de Mexico. Des tests similaires ont eu lieu avec un nouveau C2 au GP du Japon, mais ce composé n'a pas donné satisfaction.

"À Mexico, nous avons un C4 avec l'idée d'avoir un pneu du même niveau de performance que le C4 actuel, mais avec une fenêtre de fonctionnement plus étendue et une assistance mécanique un peu meilleure", explique Mario Isola, chef du projet F1 de Pirelli. "Avec le C4, sur certains circuits, nous avons eu un peu de graining, alors nous voulons le réduire. Si les essais sont réussis, le plan est d'introduire le C4 pour l'an prochain. Sinon, nous conservons celui que nous avons maintenant."

La décision de conserver des pneus inchangés d'une saison à l'autre est inhabituelle ; cela ne s'était produit qu'entre 2020 et 2021, lorsque le Covid avait empêché de mener des essais. Pirelli doit généralement composer avec un appui aérodynamique croissant et donc évaluer à quel niveau celui-ci se situera à la fin de la saison 2024.

Après avoir concentré ses essais 2023 sur l'évaluation de composés capables de rouler sans couvertures chauffantes – dont les slicks ont été reportés à 2025 – Pirelli garde confiance de pouvoir gérer la charge aéro accrue fin 2024, bien que cela reste à confirmer par les simulations à venir.

"Si je regarde les simulations que nous avons reçues en juin, avec la construction actuelle, nous pouvons supporter ce niveau de charge", indique Isola. "Mais cette année, par exemple, ils sont parvenus à obtenir un niveau de performance ou d'appui plus élevé que dans les simulations faites plus tôt dans l'année. Nous allons recevoir de nouvelles simulations début décembre, et nous allons évidemment les analyser car elles seront probablement plus précises que ce que nous avons eu en juin."

Un pneu pluie Pirelli

Après le lancement de pneus pluie sans couvertures chauffantes à Monaco, Pirelli va pouvoir modifier ses composés pour piste humide en vue de la saison prochaine.

"L'objectif est d'avoir un pneu pluie aux performances meilleures afin d'avoir une meilleure transition avec l'intermédiaire – et peut-être un intermédiaire qui fonctionne sans couvertures chauffantes, dès 2024. Probablement pas dès le début de la saison, car avec le calendrier que nous avons l'an prochain, les premiers pneus doivent être apportés assez tôt pour le Japon, la Chine et l'Australie, alors nous n'avons pas la possibilité de les modifier dès le début de la saison. Mais si nous trouvons un meilleur pneu pour 2024, nous discuterons avec les équipes, la FIA et la F1 de l'opportunité d'apporter ces pneus en cours de saison", commente Isola.

Pendant ce temps, Pirelli poursuit son enquête sur les défaillances survenues au Grand Prix du Qatar, sans conclusions définitives pour l'instant.