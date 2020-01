Nissany roulera en essais libres avec Williams

Williams a annoncé l'arrivée cette saison de Roy Nissany dans le rôle de pilote d'essais, avec à la clé du temps de piste lors de quelques Grands Prix en 2020. Après avoir participé le mois dernier à ses premiers tests avec l'écurie de Grove à Abu Dhabi, le pilote israélien disposera d'un programme F1 articulé de manière à lui permettre également de disputer le championnat de F2.

Au cours de la saison à venir, Nissany prendra part à trois séances d'essais libres le vendredi matin, lors de Grands Prix qui n'ont pas encore été définis. Il sera également au volant de la Williams lors d'une journée d'essais dédiée aux rookies et participera au développement dans le simulateur de Grove.

"C'est un moment important pour le sport automobile en Israël", estime Nissany. "Lorsque j'ai fait des essais pour l'équipe à Abu Dhabi en décembre, je me suis immédiatement senti à l'aise dans la voiture et au sein de l'équipe. L'expérience que je gagnerai cette année en m'intégrant chez Williams sera inestimable et j'ai hâte de commencer, que ce soit en piste ou en dehors."

Dans le cadre de l'accord signé avec le pilote de 25 ans, le logo d'Israël apparaîtra sur la FW43 lors des week-ends de Grands Prix où Nissany sera en piste.

"Roy a démontré ses capacités de pilotage lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi l'an dernier, et nous avons été extrêmement impressionnés par ce qu'il a pu faire en très peu de temps", souligne Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie britannique. "C'est quelqu'un qui travaille énormément et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec lui cette année."

Avant d'avoir sa chance chez Williams, Nissany avait piloté pour Sauber lors de tests à Valence en 2014. Il retrouvera cette année le championnat F2 après une année passée sans courir, notamment en raison d'une blessure au poignet.