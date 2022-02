Norris : Un gain d'expérience explique ma progression en 2021

Charger le lecteur audio

Déjà très performant lors de ses deux premières saisons en Formule 1, Lando Norris a rendu une excellente copie en 2021, une année illuminée par plusieurs podiums, une première pole position en catégorie reine et un superbe pilotage au Grand Prix de Russie qui aurait pu l'emmener jusqu'à la victoire. En outre, le jeune Britannique a écrasé son nouvel équipier, l'expérimenté Daniel Ricciardo, prouvant à ses employeurs à quel point il avait gagné en maturité et en rapidité.

Toutefois, bien que la courbe de progression de Norris ait été abrupte en 2021, l'intéressé estime qu'elle n'a rien d'inhabituelle pour un pilote accumulant les saisons dans la même catégorie. "J'ai toujours détesté l'utilisation du manque d'expérience comme excuse", a expliqué le pilote McLaren. "Dire : 'Oh, je ne suis simplement pas assez expérimenté' est [une excuse] tellement facile à utiliser, et je déteste dire [ça]."

"Je ne voulais pas croire que le fait de prendre une pause pendant l'hiver et de revenir avec plus de connaissances inconsciemment allait faire une grande différence. Mais aussi, parce que je n'avais jamais fait plus d'une saison dans n'importe quelle catégorie depuis mes débuts en cadets, c'était difficile pour moi de voir la différence au fil des années."

Alors que la campagne 2021 de Norris a démarré sur les chapeaux de roue, le Britannique a eu des difficultés à conserver son élan jusqu'au bout. La fin de saison de McLaren a été particulièrement difficile, l'équipe n'inscrivant que 21 points en cinq courses, et a été saupoudrée d'incidents, dont une crevaison au départ du GP de São Paulo.

"Je suis vraiment heureux de mes progrès réalisés l'an dernier, en travaillant sur ces points faibles", a ajouté Norris. "Je pense que j'en ai transformé certains en points forts. D'autres ont encore besoin d'être travaillés mais, dans l'ensemble, nous avons fait un bien meilleur travail. J'ai surtout bien fait les choses pendant la première partie de saison, très solide. Je pense que nous étions très performants en début de saison et je pense que nous avons maximisé toutes nos opportunités pour monter sur des podiums et profiter des pénalités des autres."

"Il y a clairement des endroits où j'ai fait quelques erreurs, bien sûr, comme au Brésil. Ça a probablement été l'une de mes plus grosses erreurs de la saison. Ce n'était pas grand-chose mais ça nous a coûté beaucoup de points et une course contre Ferrari où nous aurions pu les devancer. Il y a peut-être deux ou trois autres courses où je n'ai pas été à la hauteur, peut-être une ou deux positions en-deçà [de l'objectif]. Mais rien qui puisse me mettre hors course. Je n'ai pas eu de gros crashs qui m'ont coûté des points, je pense."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas