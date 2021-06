Norris surpris par sa performance en qualifications

Peu à l'aise en qualifications depuis le début de l'année, Lando Norris a enfin trouvé la solution au Grand Prix de Styrie. Tout au long du samedi, le pilote McLaren a été particulièrement performant sur le Red Bull Ring en rivalisant avec les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, et les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Troisième en Q1 puis deuxième en Q2, Norris s'est contenté de la quatrième place en Q3, qui s'est transformée en troisième position à la suite de l'application de la pénalité de Bottas.

"C'était très amusant, la voiture était bonne", lance Norris aux journalistes de Sky Sports. "Je pense que c'est l'un des circuits les plus cools pour les qualifications, pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais parce que les virages à haute vitesse sont sympas et rapides. Je suis un peu essoufflé. Donc c'est bien de partir troisième demain, ça me surprend un peu mais ça me rend aussi très heureux."

Son temps de 1'04"120 en Q3 a été l'un des plus rapides du week-end. Cependant, Norris n'a pas totalement eu le champ libre et a été légèrement gêné par les perturbations aérodynamiques de l'Alpine de Fernando Alonso, roulant devant la MCL35M. Ainsi, le premier secteur du Britannique a donné peu de satisfaction et Norris a dû mettre la main à la pâte dans les deux dernières portions pour combler le retard et améliorer sa marque précédente.

"J'étais assez proche de Fernando", explique-t-il. "Cela n'en avait pas l'air, mais j'étais plus proche que d'habitude donc, avec l'air sale, j'ai raté le premier virage. Mais je n'ai jamais aussi bien pris le virage 3 [lors de ce tour], ce qui est très bien. Je n'ai pas fait de grosses erreurs, j'ai bien pris les trajectoires en utilisant toute la largeur de la piste à beaucoup d'endroits."

"Le dernier virage était délicat parce que l'on ne veut pas prendre trop de risques. J'ai bien plus coupé le dernier virage sur la saucisse intérieure mais j'aurais pu endommager la voiture. C'est un très bon tour, la voiture se comportait bien. Je me sentais en confiance pour attaquer. Mais je l'ai fait à chaque tour, dès le début de la Q1. C'est donc un bon résultat pour nous."

Pour McLaren, il s'agit de la meilleure performance de l'année en qualifications, et il faut remonter au Grand Prix d'Autriche 2020, il y a près d'un an, pour revoir Norris s'élancer depuis la troisième place sur la grille de départ. Lors de cette édition, le pilote britannique avait signé son premier podium en Formule 1. Or, répéter la performance de 2020 sera difficile, car Norris devra contenir Sergio Pérez, quatrième, et Valtteri Bottas, cinquième, au volant de monoplaces plus rapides.

"Ce serait bien [de monter sur le podium] mais nous savons que les deux Red Bull et les deux Mercedes sont beaucoup plus rapides que nous", commente-t-il. "Nous pouvons encore marquer de très bons points. Et même l'année dernière, c'était un peu la même histoire. Nous pouvons être là dès le début. S'il y a des voitures de sécurité, des pilotes qui font des erreurs et des pénalités, alors nous devrons être en mesure d'en tirer profit."

