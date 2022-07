Les notes du Grand Prix d'Autriche 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 10

Après avoir broyé du noir pendant cinq Grands Prix, Charles Leclerc s'est imposé au terme d'un week-end où il n'a pas commis la moindre erreur. Non seulement il a fait preuve du recul nécessaire lorsqu'il a été battu en qualifications puis en course sprint par Max Verstappen, mais il a en plus gardé son sang-froid en fin de course lorsque sa pédale d'accélérateur lui jouait des tours. Propre dans ses dépassements sur Verstappen, rapide et régulier, il ne pouvait pas faire mieux.

Charles Leclerc victorieux à Spielberg.

Le bonnet d'âne pour Pierre Gasly

Note : 3

Injustement privé d'un passage en Q3, Pierre Gasly a ensuite vécu un week-end cauchemardesque. Sa manœuvre au départ de la course sprint sur Lewis Hamilton aurait pu très mal tourner, puis il a de nouveau fait preuve d'une trop grande agressivité dans son combat face à Sebastian Vettel en course. Les symptômes, sans doute, d'une frustration et d'une envie de compenser le manque de performance criant de l'AlphaTauri. Pour couronner le tout, il fait partie des pilotes pénalisés pour avoir trop souvent dépassé les limites de piste.

Le départ de la course sprint a mal tourné pour Pierre Gasly.

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 10

Une pole position, une course sprint remportée solidement, le meilleur tour en course... Ne manque finalement que l'essentiel à Max Verstappen : la victoire ! Mais le Champion du monde en titre n'a commis aucun impair et a très bien limité la casse malgré une dégradation pneumatique très handicapante sur sa Red Bull.

Lewis Hamilton

Note : 9

Sa sortie de piste, rare, en qualifications, aurait pu tout gâcher. Au volant d'une Mercedes qui progresse, Lewis Hamilton s'est ensuite craché dans les mains pour refaire une partie de son retard en course sprint, malgré une monoplace à nouveau endommagée, puis pour réaliser une course solide le menant à un troisième podium consécutif.

Troisième podium consécutif pour Lewis Hamilton.

George Russell

Note : 6

La belle course du Britannique est à souligner mais ne doit pas cacher un week-end brouillon : une sortie de piste en qualifications puis un accrochage avec Pérez au départ de la course, avec pénalité à la clé. Il s'en sort bien avec la quatrième place.

Esteban Ocon

Note : 9

La régularité du Français a encore payé, avec le plein de points et son meilleur résultat de la saison en course : 5e. Il a en plus repris le dessus sur Fernando Alonso en qualifications, ce qui lui avait manqué dernièrement. Un week-end idéal !

Un week-end autrichien parfait pour Esteban Ocon.

Mick Schumacher

Note : 8

La saison de Mick Schumacher enfin lancée ? Après ses premiers points à Silverstone, le pilote Haas a enchaîné par un week-end où il a été rapide et régulier. Un peu agacé par la stratégie en course sprint, il a montré qu'il pouvait devancer son coéquipier le lendemain. Attention tout de même à quelques manœuvres parfois limites en course, même si son duel face à Lewis Hamilton valait le détour !

Lando Norris

Note : 7

Week-end compliqué pour McLaren, mais Lando Norris a fait le job pour réintégrer le top 10 en course, en dépit d'une pénalité entraînée par plusieurs infractions concernant les limites de piste.

Kevin Magnussen

Note : 7

Dès que la Haas fonctionne, Kevin Magnussen est au rendez-vous. Huitième en course, le Danois a cueilli des points s'ajoutant à ceux inscrits pendant le sprint. Le voici à la tête de 22 unités au championnat, mais il a été battu en course par son coéquipier Mick Schumacher !

Magnussen et Schumacher ont fait le plein de points pour Haas !

Daniel Ricciardo

Note : 6

De nouveau cible des critiques, Daniel Ricciardo s'est remis de son élimination dès la Q1. Certes toujours en retrait par rapport à son coéquipier, il a renoué avec les points en course, à la neuvième place. Ce n'est que son quatrième top 10 de l'année.

Fernando Alonso

Note : 7

Battu par Esteban Ocon en qualifications, ce à quoi il n'était plus habitué ces derniers temps, Fernando Alonso a joué de malchance en course sprint, privé de départ par un problème électrique. Il est admirablement bien remonté pendant le Grand Prix, avant de passer deux fois au stand sous régime de Safety Car en raison de grosses vibrations. Et malgré tout, il accroche le point de la 10e place !

Fernando Alonso arrache un point malgré de nouveaux soucis de fiabilité.

Valtteri Bottas

Note : 7

Le niveau de l'Alfa Romeo au Red Bull Ring aurait dû lui permettre de viser les points mais Valtteri Bottas a échoué à la porte du top 10. Le Finlandais était parti des stands, ce qui met en relief sa performance après avoir terminé dans ce même top 10 la veille en course sprint.

Alexander Albon

Note : 5

La Williams évolue mais cela ne suffit pas pour Alex Albon, hors de la lutte pour les points. Il a donné le sentiment de pouvoir espérer quelque chose en début de course sprint, avant de tout gâcher par une tentative de dépassement beaucoup trop agressive sur Sebastian Vettel.

La Williams a évolué mais Alex Albon n'a rien pu faire.

Lance Stroll

Note : 5

Les week-ends de Lance Stroll se succèdent et se ressemblent. Encore sorti dès la Q1, c'est en course que le Canadien semble en mesure de tirer le meilleur parti de son Aston Martin, souvent en allongeant le premier relais. Néanmoins ça ne suffit pas à intégrer la zone des points malgré une belle mais vaine résistance face à George Russell.

Zhou Guanyu

Note : 4

Quelques jours après son accident effrayant à Silverstone, Zhou Guanyu a livré un week-end anonyme. Sorti en Q1, il n'a jamais semblé dans le rythme pour espérer quoi que ce soit.

Yuki Tsunoda

Note : 3

Devancé par Pierre Gasly en qualifications, Yuki Tsunoda est passé à côté de son week-end. Sa manœuvre très dangereuse sur Fernando Alonso en course résume quelque part assez bien les choses...

Sebastian Vettel

Note : 6

Dernier pilote classé en course, Sebastian Vettel a passé le week-end à être victime : de l'agressivité d'Albon en sprint, de celle de Gasly en course. L'Allemand pouvait clairement espérer mieux sans ces incidents auxquels il ne peut absolument rien. Même en partant 20e sur la grille du sprint !

Sebastian Vettel a mordu la poussière sur le Red Bull Ring...

Nicholas Latifi

Note : 4

Une élimination en Q1 quand son coéquipier passe en Q2, mais sans disposer d'évolutions. Puis un abandon en fin de course. Difficile de vraiment jauger les performances de Nicholas Latifi dans ces conditions. Un week-end "comme les autres" pour le Canadien.

Carlos Sainz

Note : 8

Carlos Sainz était promis à la deuxième place, puis son moteur Ferrari en a voulu autrement. Une fin malheureuse après un week-end passé légèrement en retrait de Charles Leclerc, qu'il a toutefois tenté d'attaquer au début du sprint.

Sergio Pérez

Note : 7

Relégué au 13e rang sur la grille du sprint après son dépassement des limites de piste, Sergio Pérez a accompli la première partie de sa mission en remontant au 5e rang sur la grille de la course. Son audace en dépassant Russell à l'extérieur du virage 4 a causé sa perte en course, provoquant un abandon préjudiciable sur le plan comptable.

Le dépassement de Pérez sur Russell s'est mal terminé...