Les notes du Grand Prix des États-Unis

Les lauriers pour Sebastian Vettel

Note : 9

Éliminé en Q2 quand son coéquipier Lance Stroll prenait la septième place des qualifications, Sebastian Vettel ne peut obtenir la note maximale. Mais quelle course il a réalisé ! Dixième sur la grille grâce aux pénalités, le quadruple Champion du monde s'est propulsé au cinquième rang grâce à un envol fulgurant, profitant au passage de l'accrochage Russell/Sainz.

Vettel s'est ensuite maintenu dans le top 6 et a même brièvement mené la course à la faveur des arrêts au stand. Son second arrêt, justement, s'est mal passé : le pilote Aston Martin a perdu 14 secondes, si bien qu'il s'est retrouvé 13e. Vettel a alors multiplié les dépassements et a pris l'avantage sur Tsunoda, Zhou, Albon et Magnussen, avec une superbe manœuvre sur ce dernier : par l'extérieur dans le quadruple droite. La pénalité infligée à Fernando Alonso après la course l'a promu à la septième place, mais il aurait sûrement fini sixième sans son pépin au stand.

Kevin Magnussen et Sebastian Vettel dans le parc fermé

Le bonnet d'âne pour Daniel Ricciardo

Note : 3

"Quand on croit que ça ne peut pas être pire, ça l'est. [...] Ça fait mal, et c'est peu dire." Les propos de Daniel Ricciardo à l'issue de la course en disent long. Le calvaire de l'Australien continue pour ce qui est peut-être sa dernière saison en F1 : ses qualifications se sont arrêtées en Q1 quand son coéquipier Lando Norris a atteint la Q3. En course, il perdait six dixièmes au tour sur Norris avant les interventions de la voiture de sécurité, avant que son déficit n'atteigne 1,1 seconde en moyenne par la suite. Résultat : il a fini avant-dernier, devant la modeste Williams de Nicholas Latifi.

Daniel Ricciardo (McLaren)

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 9

Une fois n'est pas coutume, Max Verstappen a été battu par les deux Ferrari en qualifications, même s'il était à moins d'un dixième de la pole position. Le Néerlandais s'est bien rattrapé en course en prenant la tête grâce à un envol canon, mais son second arrêt au stand s'est éternisé, et il a dû puiser dans ses ressources pour aller chiper la victoire à Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton

Note : 9

Quelle performance de Lewis Hamilton ! Le pilote Mercedes a pris l'avantage sur George Russell pour la sixième séance qualificative consécutive, puis il a été le seul à tenir le rythme du redoutable Verstappen et de sa RB18. L'arrêt raté chez Red Bull lui a donné l'opportunité de remporter la victoire, mais il manquait un petit peu de performance à Hamilton pour se maintenir devant Verstappen jusqu'à la fin de l'épreuve.

Charles Leclerc

Note : 9

Battu de peu par Sainz pour la pole position, Charles Leclerc a dû composer avec une pénalité de dix places sur la grille qui l'a relégué au douzième rang. Un bon rythme, six dépassements et une intervention opportune de la voiture de sécurité lui ont permis de monter sur le podium, et il pouvait difficilement espérer mieux.

Sergio Pérez

Note : 7

Lui aussi pénalisé, mais de cinq places seulement, Sergio Pérez n'a pas démérité au volant d'une Red Bull meurtrie par une collision avec Bottas au premier tour. Il est remonté de la neuvième à la quatrième position.

Sergio Pérez (Red Bull)

George Russell

Note : 6

S'il a des circonstances atténuantes, ayant été surpris par la trajectoire de Sainz, George Russell est responsable de leur accrochage au premier tour. Par la suite, lui aussi avec un bolide endommagé, il a fait de son mieux et a pris la cinquième place, lors de ce qu'il a qualifié de "pire dimanche de l'année".

Lando Norris

Note : 8

Lando Norris continue de faire des merveilles au volant de sa McLaren. Il aurait pu faire mieux en qualifications, mais sa course a été redoutable malgré de légers dégâts, avec cinq dépassements dans les 20 derniers tours pour prendre la sixième place.

Kevin Magnussen

Note : 8

Éliminé en Q1, Magnussen a perdu du terrain dans le chaos du premier virage et s'est retrouvé 18e. Il a ensuite mené une course très solide en étant le seul pilote à faire fonctionner une stratégie à un arrêt, avec un étonnant relais de 38 tours en pneus mediums. Il en est bien récompensé par la huitième place.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Yuki Tsunoda a connu une course plutôt anonyme, bien qu'il se soit battu pour les points tout au long de celle-ci. Un dépassement sur Albon dans l'antépénultième passage lui a permis d'intégrer le top 10, avant qu'il ne grappille une place supplémentaire grâce à la pénalité d'Alonso.

Esteban Ocon

Note : 5

Esteban Ocon préférera oublier ce Grand Prix, lui qui a été éliminé dès la Q1 et n'était pas à son avantage par rapport à Fernando Alonso en termes de rythme, même si la sanction subie par ce dernier lui permet d'accrocher le point de la dixième place.

Esteban Ocon (Alpine)

Zhou Guanyu

Note : 7

Seulement 17e au terme du premier tour, Zhou Guanyu a réalisé une course encourageante et occupait même la dixième position à dix boucles du but. Il s'est ensuite avéré impuissant face à Vettel, Tsunoda, Gasly et Ocon, dotés de pneus moins usés.

Alexander Albon

Note : 7

Passé très près de la Q3 au volant de sa Williams, Alexander Albon a lui aussi longtemps tutoyé le top 10, mais son relais de 38 tours en pneus durs était peut-être trop ambitieux, et il a perdu du terrain de manière parallèle à Zhou en fin d'épreuve – en plus d'avoir écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir profité d'une sortie des limites de la piste dans sa lutte face à Tsunoda.

Pierre Gasly

Note : 6

Ce n'était décidément pas la journée des Français. Pierre Gasly, lui, pouvait légitimement espérer un beau résultat en occupant la septième place à la mi-course, mais il a commis l'erreur de laisser trop de distance avec la voiture qui le précédait sous Safety Car. Il a subi une pénalité de cinq secondes qui n'a pas été purgée correctement lors de son arrêt et s'est transformée en dix secondes. Dommage, car les points étaient clairement à sa portée.

Mick Schumacher

Note : 5

Une élimination en Q1, des dégâts subis dans l'accrochage Stroll/Alonso et dans une collision avec Latifi, une pénalité pour non-respect des limites de la piste : peut-être y avait-il trop d'obstacles à un bon résultat pour Mick Schumacher, malgré un rythme correct.

Fernando Alonso

Note : 8

Fernando Alonso était redoutablement performant en qualifications : septième en Q1, septième en Q2, huitième en Q3. Le pilote Alpine n'a pas été aidé par une pénalité sur la grille mais a continué de montrer son potentiel en course, y compris après son spectaculaire accident avec Stroll : se retrouvant bon dernier après être rentré au stand, il est remonté à la sixième place avant d'être doublé par Norris à quelques encablures de l'arrivée. Cependant, rouler sans rétroviseur lui a valu une pénalité de 30 secondes qui l'a fait dégringoler loin des points.

L'accrochage de Fernando Alonso avec Lance Stroll

Nicholas Latifi

Note : 3

Les points marqués au mérite à Suzuka paraissent loin pour Nicholas Latifi. Retour à la normale : bon dernier en qualifications et bon dernier en course, avec un tête-à-queue en début d'épreuve.

Lance Stroll

Note : 6

Septième en qualifications, cinquième sur la grille, troisième après le départ : ce Grand Prix avait si bien commencé pour Lance Stroll ! Le timing des neutralisations ne lui a toutefois pas été favorable, et il a ensuite provoqué cet accident évitable avec Alonso. Dommage.

Valtteri Bottas

Note : 5

La course de Valtteri Bottas a pris fin prématurément avec une sortie de piste au 17e tour, ce qui l'empêche d'obtenir une bonne note mais ne doit pas occulter la Q3 qu'il a brillamment décrochée avec son Alfa Romeo.

Carlos Sainz

Non noté

Carlos Sainz s'est illustré en s'emparant de la pole position, et son envol n'était pas vraiment mauvais par rapport à la moyenne même s'il a été impuissant face à Max Verstappen. Il n'est pas responsable de l'accrochage qui a mis un terme à sa course.

Carlos Sainz (Ferrari) en perdition après avoir été percuté par George Russell