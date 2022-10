Un nouveau tracé pour le GP de Singapour en 2023

Charger le lecteur audio

Depuis l'arrivée du Grand Prix de Singapour au calendrier du Championnat du monde de Formule 1, en 2008, le circuit de Marina Bay a subi de légères modifications, dans le deuxième secteur notamment, sans que cela ne change la forme ou la nature du tracé pour autant. Toutefois, de plus gros changements sont prévus pour l'édition 2023 du Grand Prix.

En raison de travaux sur "The Float", la plateforme en mer près de laquelle les F1 passent, les virages 16 à 19 du tracé actuel seront supprimés. Cela signifie que les monoplaces ne passeront plus sous les tribunes, une particularité de Singapour, et resteront sur Raffles Avenue pour emprunter une ligne droite longue d'environ 400 mètres. Il est néanmoins attendu que le circuit revienne à sa configuration traditionnelle en 2024, une fois que les travaux seront achevés.

À noter que la portion court-circuitée est surtout connue pour avoir été le théâtre du "crashgate" de 2008, avec l'accident volontaire de Nelson Piquet ayant permis à Fernando Alonso, son coéquipier chez Renault, de triompher.

Le crash de Nelson Piquet en 2008.

La longueur du nouveau circuit de Singapour tombe à 4,928 km (5,065 km auparavant) et le nombre de tours en course sera porté à 63, contre 61 les années passées. En raison de la suppression de quatre virages et de l'ajout d'une ligne droite, le nouveau tracé de Singapour sera également beaucoup plus rapide, ce qui devrait raccourcir la durée du Grand Prix, frôlant chaque année la limite de deux heures.

"Des simulations basées sur une F1 de 2020 indiquent que le meilleur temps des qualification est d'environ 1'27"7, le temps de course minimum devant être 1'30"34", apprend-on dans un communiqué. Pour rappel, le tour de pole le plus rapide de Singapour a été fixé par Lewis Hamilton en 2018, avec un chrono de 1'36"015. Le record du meilleur tour en course est crédité à Kevin Magnussen, toujours en 2018, avec un temps de 1'41"905.

Le Grand Prix de Singapour sera la 17e manche du calendrier 2023 de la Formule 1. L'épreuve aura lieu du 15 au 17 septembre.