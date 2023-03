Ocon : Alpine "ne peut être satisfait" de ses performances

Charger le lecteur audio

Après les deux premiers Grands Prix de la saison 2023, Alpine semble être dans la même position qu'en 2022 : en tête du milieu de peloton. Si ce n'est que cette année, il y a un top team de plus, Aston Martin s'étant propulsé dans cette catégorie.

Alpine se contente donc de récupérer les miettes, et jusqu'à présent, les bolides roses le font avec brio : Pierre Gasly est remonté de la dernière à la neuvième place à Bahreïn, tandis qu'en Arabie saoudite, il a obtenu le même résultat à l'arrivée, juste derrière son coéquipier Esteban Ocon. Alpine a ainsi marqué huit points en deux Grands Prix, plus qu'Alfa Romeo, Haas, Williams, AlphaTauri et McLaren réunis. Cependant, c'est insuffisant pour contenter les pilotes.

Lorsqu'il lui est demandé s'il attendait davantage de la course de Djeddah, Gasly admet : "Je mentirais si je disais non. Personnellement, je croyais que nous allions avoir un peu plus de rythme pour nous mêler à la bataille devant nous. Malheureusement, nous avons fini là où nous sommes actuellement, huitième et neuvième. Je crois que nous étions à dix secondes des Ferrari. Mercedes était clairement plus rapide que nous ne le pensions."

"Non, nous ne pouvons pas être satisfaits de notre position actuelle", assène Ocon. "Il y a quelques équipes qui ont énormément progressé par rapport aux autres. Cela montre que c'est possible et qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut continuer à creuser, continuer à réfléchir. Telle est l'ambiance dans l'équipe."

Pierre Gasly (Alpine)

L'Ébroïcien est néanmoins soulagé d'avoir "enfin lancé [sa] saison" après un Grand Prix de Bahreïn aux allures de calvaire, où il a écopé de plusieurs pénalités évitables en course. "Nous avons tiré le meilleur des qualifications ainsi que de la course. Nous ne pouvions pas concurrencer les voitures de devant. À un moment, nous avons cru qu'il allait être possible de résister aux Ferrari, mais elles étaient trop rapides, et elles ont creusé l'écart après le début du second relais."

Le comportement de l'Alpine A523 a toutefois posé problème à ses pilotes à divers moments du week-end, ce dont les intéressés n'avaient pas manqué de se plaindre à l'issue des qualifications.

"La sensation n'a pas été bonne dès le début", confirme Ocon. "Surtout en EL3, la sensation n'était pas celle que je voulais, l'arrière était très instable. La voiture était assez délicate à maîtriser, et nous avons renversé la situation entre les EL3 et les qualifications. Mon côté de l'équipe a fait du super travail pour y arriver. Nous avons dû nous battre pour que la voiture soit comme nous le voulions, pour avoir confiance en la voiture. Car si on n'a pas confiance [à Djeddah], on n'est nulle part."

Gasly conclut : "Du côté positif, j'ai marqué des points une deuxième fois pour ma deuxième course avec l'équipe, et les choses ont été légèrement plus constantes au fil du week-end. Mais il reste des choses sur lesquelles travailler. Je me sentais très bien samedi matin, les choses se sont un peu compliquées en qualifications, et [en course] j'ai eu un peu les mêmes difficultés. Nous allons donc tout analyser. Mais globalement, nous savons quoi améliorer."

Propos recueillis par Adam Cooper