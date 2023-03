Cette évolution subtile de la Ferrari qui en suggère d'autres

Charger le lecteur audio

Sur la Ferrari SF-23, les modifications apportées à la partie extérieure du flap supérieur de l'aileron avant et à l'endroit où il se raccorde à la plaque d'extrémité seront familières, car nous avons déjà vu un certain nombre d'équipes faire des progrès dans cette zone depuis le début de la saison.

La modification apportée par la Scuderia est toutefois subtile à ce stade, avec une simple découpe en forme de C à la jonction du flap supérieur et de la plaque d'extrémité. En outre, l'équipe a principalement utilisé les mêmes pièces que lors de la pré-saison et de la première course à Bahreïn.

Et, bien que cela améliore probablement l'effet d'outwash (l'écartement du flux vers la roue) par rapport à l'absence de découpe, il est certain qu'une version plus aboutie est en cours d'élaboration, qui intégrera plus que le dernier flap, compte tenu des efforts déployés par les rivaux pour concevoir leurs propres solutions.

Un nouveau design de plancher a également été introduit pour Djeddah, avec la forme de la découpe avant modifiée (flèche bleue ci-dessus) et un rebord surélevé introduit devant le pneu arrière là où le bord du plancher se resserre vers lui (flèche rouge).

Ferrari a testé ce nouveau design vendredi, mais a choisi de ne pas utiliser la solution par la suite à Djeddah, et il reste à voir si elle sera utilisée à nouveau ou s'il s'agissait simplement d'un élément que l'équipe voulait tester dans des conditions réelles pour valider une voie de développement potentielle.

L'équipe avait déjà testé à Bahreïn son aileron à faible appui aérodynamique avant de revenir à la variante à double pilier et à appui plus élevé. Cependant, afin de réduire les niveaux d'appui et de traînée, cet aileron a fait son retour en Arabie saoudite.

La configuration à plus faible appui comporte un pilier unique en col de cygne, qui est également relié au système DRS.

Le choix de la configuration à un ou deux piliers constitue une bataille que les équipes se livrent depuis un certain nombre d'années, tant les compromis entre les deux solutions sont subtils, que ce soit en termes de poids, de flexion ou d'aérodynamique.

Dans le cas de Ferrari, l'aileron a subi d'autres petites modifications visant à réduire la traînée, le profil du plan principal en forme de cuillère ayant été modifié, de même que la corde du volet supérieur. La forme de l'extrémité a également été changée pour créer une finition plus marquée, similaire à la solution introduite par Alfa Romeo la saison dernière (en médaillon).

Il est intéressant de noter que l'équipe a également adopté les pivots de flap supérieur en forme de "goutte d'eau" qu'Alfa Romeo avait introduits la saison dernière, plutôt que d'utiliser les pivots en forme de tonneau que son aileron à plus fort appui utilise.

Red Bull possède un avantage significatif sur la concurrence, notamment en termes de vitesse en ligne droite. Mais la structure est allée encore plus loin en Arabie saoudite, en apportant non seulement des modifications à l'aileron arrière, mais aussi à la configuration de l'aileron inférieur (ou beam wing) afin de réduire encore plus la traînée.

Les changements apportés à l'aileron arrière semblent mineurs, mais comprennent une section plus large de la partie extérieure du plan principal, réduite en hauteur par rapport à la zone disponible (ce que l'on appelle la "boîte", c'est-à-dire la zone réglementaire autorisée pour cette pièce), ce qui adoucit la transition vers la section centrale, plus profonde et en forme de cuillère.

Ces modifications, associées aux changements géométriques apportés à la section de l'extrémité et au volet supérieur, ont permis une réduction mesurée de l'appui et de la traînée, adaptée aux exigences spécifiques du Circuit de la Corniche de Djeddah.

L'avantage de Red Bull en termes de vitesse de pointe a été encore renforcé par une méthode utilisée par l'équipe lors de plusieurs épreuves la saison dernière, avec un seul élément monté sur la RB19 pour constituer la configuration du beam wing.

L'écurie Mercedes sait pertinemment qu'elle a du pain sur la planche cette saison, la marque à l'étoile envisageant déjà une refonte totale de son concept, tant l'écart avec Red Bull est important. Mais à court terme, elle va devoir apprendre à s'adapter, en tirant le meilleur parti de ce qu'elle a à sa disposition. C'est exactement ce qu'elle a essayé de faire en Arabie saoudite, en travaillant sur de nombreux réglages à la fois mécaniques et aérodynamiques, afin de trouver le point d'équilibre actuel de la W14.

Comme le reste de la grille, l'aileron arrière a fait l'objet d'une attention particulière en termes de réduction de l'appui et de la traînée pour les défis posés par la nature à grande vitesse du circuit. Ainsi, l'équipe disposait d'un nouveau flap supérieur réduisant la hauteur de la partie centrale (flèche bleue ci-dessus), tandis que la possibilité d'ajouter un Gurney sur le bord de fuite était également une option viable.

Mercedes a également poussé plus loin la modularité du design de ses ailerons, puisque le coin supérieur arrière de la plaque d'extrémité peut accepter différents panneaux prédécoupés, ce qui permet d'effectuer des changements rapides pour améliorer l'équilibre de la voiture.

Et, comme la saison dernière, elle dispose également d'une option sans découpe, qu'elle avait tendance à utiliser lorsqu'elle voulait réduire la traînée. Cette option a été reprise à Djeddah, bien qu'elle ait à sa disposition un autre tour de passe-passe à utiliser en sus pour trouver le bon équilibre.

Après avoir essayé le nouveau design du flap supérieur pendant les essais libres, l'équipe a décidé de l'écarter pour les qualifications et la course et a opté pour un autre design de section d'extrémité dont le bord de fuite a été raccourci (flèche rouge, en médaillon).

Aston Martin a cherché à augmenter sa vitesse de pointe à Djeddah en apportant des modifications à ses ailerons avant, arrière et inférieur.

Afin que les dépenses et les ressources de développement ne soient pas trop sollicitées, les trois modifications ont été subtiles : les structures principales ont été conservées et seul le flap supérieur de l'aileron avant et de l'aileron arrière ont été remplacés par des variantes plus fines.

Par ailleurs, les éléments du beam wing ont également été allégés par rapport au Grand Prix de Bahreïn, puisque leur angle d'incidence a été réduit et que les éléments ont été rognés.

