Ocon : "Il y avait beaucoup mieux à faire"

Parti huitième sur la grille du Grand Prix d'Australie et septième à l'arrivée, Esteban Ocon est satisfait du résultat. Le pilote français décrit en revanche un week-end difficile pour lui, où en rythme pur il était en retrait par rapport à son coéquipier Fernando Alonso, toutefois malchanceux. Régulier depuis le début de la saison, il engrange tout de même à nouveau des points importants et poursuit sa série d'arrivées dans le top 10, lui permettant d'afficher 20 points à son compteur personnel au championnat.

Pour le Normand, le bilan du week-end est donc positif malgré des difficultés rencontrées au volant de l'A522, et le sentiment mitigé, car la conviction qu'il y avait mieux à faire demeure. "Ce n'était pas le meilleur des week-ends pour nous", admet-il au micro de Canal+. "Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire ce week-end. Deux mauvaises journées et c'est quand même pas mal de finir dans les points. On est plutôt satisfaits de ça. C'est clair que si on s'était mieux qualifiés hier, il y avait moyen de faire un top 5, je pense, parce que les McLaren étaient prenables."

Sur un circuit où les changements de tracé ont été faits pour favoriser les dépassements, et où l'effet de la nouvelle réglementation était espéré pour davantage de spectacle, Esteban Ocon est donc resté sur sa faim. "Aujourd'hui c'était très dur de doubler, très dur de suivre, on pensait que ça allait être plus simple que ça", déplore-t-il. "Voilà, c'est pas mal, ce sont des points en plus pour nous au championnat, c'est important pour l'équipe et on reviendra encore plus fort à la prochaine course."

De ce week-end globalement difficile mais conclu par un résultat encourageant, le pilote tricolore veut retenir les leçons apprises concernant le travail à fournir sur la monoplace d'Enstone. Certaines modifications testées ne lui ont pas plu, mais peut-être fallait-il en passer par là pour choisir la bonne voie de développement lors des prochaines semaines.

"Je pense que ce week-end a été très utile pour choisir l'axe de développement de la voiture", confirme-t-il. "Je pense que ce qu'on a mis sur la voiture ce week-end ne fonctionnait pas de mon côté. J'ai eu une voiture assez compliquée pendant tout le week-end. Mais comme je l'ai dit, compliquée mais on finit quand même septième, avec de bons points, donc c'est bien. Il faut que ce soit régulier comme ça et qu'on reste dans les points à chaque course, et puis étape par étape on rattrapera les premiers."