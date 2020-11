Un souffle entre Ocon et Ricciardo, Renault en position de force

Les pilotes Renault n'ont cessé de le rappeler avant le début du week-end : si l'écurie française est désormais dans une position d'outsider, elle est loin d'avoir abdiqué dans la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs. En qualifications ce samedi à Bahreïn, ils l'ont prouvé en signant un résultat d'ensemble très prometteur, qui place les deux monoplaces jaunes dans une situation intéressante pour la course.

Septième sur la grille de départ, Esteban Ocon pourrait nourrir le regret d'être une nouvelle fois devancé par son coéquipier Daniel Ricciardo, d'autant que cela s'est joué d'un rien, avec seulement deux millièmes de seconde à l'avantage de l'Australien ! "Il fait un super boulot cette année !", souligne le Français au micro de Canal+. "Pour moi c'était un très bon tour, j'ai trouvé. C'est clair qu'à chaque fois c'est deux ou trois millièmes, deux ou trois centièmes et c'est toujours en sa faveur, mais bon, il me reste deux courses pour retourner ça."

Ce n'est toutefois pas ce que retient Ocon de ces qualifications, préférant insister sur la prestation sans faute de l'écurie et sur le résultat qui en découle. "C'était une très bonne séance, on a très bien géré", se félicite-t-il. "La Q1 on a réussi à la passer avec un train de pneus, demain on va partir avec les mediums, on avait aussi deux trains de tendres en Q3. Donc au global c'était très bien géré. La voiture était super, elle se comportait très bien. Je suis fier du travail qu'on a accompli ce week-end."

Les deux Renault devancent les deux McLaren (Lando Norris partira 10e, Carlos Sainz 15e) ainsi que la Racing Point de Lance Stroll (13e). Seul Sergio Pérez est venu se placer à une cinquième place qui pourrait poser problème en vue du championnat. Toutefois, Ocon souligne l'intérêt stratégique que pourrait procurer la présence des deux Renault si haut sur la grille, à condition de bien négocier le début de course.

"Ça va être chaud, mais avoir deux voitures dans le top 10 est déjà un avantage comparé à une", avance-t-il. "On va pouvoir attaquer, couvrir en stratégie, faire plein de choses, donc ça c'est très bien. Ça va être chaud demain, ça va être une course avec beaucoup de dégradation, quelque chose qui va être compliqué. Partir dans le top 10 ne donne rien encore [pour acquis], il faut faire la course !"