Sainz "très énervé" par l'incident mécanique des qualifications

Touché par un problème mécanique que McLaren cherche encore à comprendre, Carlos Sainz n'était pas d'humeur à relativiser ce coup de malchance à l'issue des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Alors qu'il entamait son premier tour rapide en Q2, le pilote espagnol a perdu le contrôle d'une monoplace visiblement bloquée à l'arrière au freinage du premier virage, sans rien pouvoir faire. Sa séance s'est arrêtée là, le contraignant à partir 15e sur la grille de départ dimanche.

"C'est quelque chose qui arrive en F1, mais s'il y a un jour où ça ne pouvait pas arriver, c'est bien aujourd'hui", fulmine Sainz au micro de Movistar. "J'ai réussi à passer en Q2 avec un seul train de pneus tendres et j'étais l'un des seuls. Je me suis senti très à l'aise tout le week-end mais alors que nous allions passer en Q3, ce qui semblait assez facile, nous avons eu ce problème. Je ne sais pas si c'était le système de freins à l'arrière. Nous ne savons pas encore exactement ce que c'est. Je ne peux rien confirmer car nous ne le savons pas encore à 100%."

Si Sainz est en colère devant cet ennui mécanique, ce n'est pas tant pour la place lointaine depuis laquelle il devra s'élancer dimanche que pour l'incidence directe que cela pourrait avoir sur sa stratégie.

"Oui, on peut remonter, mais ça devient très compliqué", prévient-il. "Surtout que le top 10 va s'élancer en pneus mediums et ceux qui sont derrière n'auront aucun avantage. J'ai économisé deux trains de mediums... Il y en a un que je ne pourrai même pas utiliser. Ça me met dans une situation un peu difficile pour la course. Nous avons travaillé dur pour économiser ces pneus en vue de la course et voici ce qui nous arrive... Ça nous laisse très peu d'options pour dimanche. C'est pour cela que je suis très énervé. Je suis désolé mais très en colère."

Ce premier revers du week-end est un coup dur pour McLaren, qui lutte face à Racing Point et Renault pour la troisième place du championnat constructeurs. Directeur de l'écurie de Woking, Andreas Seidl confirme qu'il est d'abord nécessaire de trouver des réponses afin de repartir du bon pied dimanche, pour une course qu'il est loin de considérer comme perdue.

"Nous allons devoir regarder si nous pouvons l'utiliser ou non, car ça pourrait compromettre notre stratégie de course", admet l'Allemand en évoquant le train de pneus mediums que pourrait perdre Sainz. "L'heure est à l'analyse de ce qui s'est passé sur la voiture de Carlos, remettre les choses à plat et repartir demain. Ce sera une course intéressante, avec de nombreuses difficultés, avec deux arrêts voire plus, et nous devons essayer de remonter. Je pense qu'il est encore possible de marquer des points car, comme je l'ai dit auparavant, ce sera une course pleine de défis sur le plan stratégique et des pneus, ce avec quoi Carlos est habituellement très bon."