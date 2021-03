Photos - Les F1 2021 enfin en piste à Bahreïn

Organisés plus tardivement qu'à l'accoutumée dans une intersaison étrange où les écuries ont dû jongler entre la nécessité de modifier en partie des voitures 2020 touchées par un gel partiel tout en débutant le travail acharné sur 2022, les essais hivernaux se déroulent cette année (et pour la première fois depuis 2014) à Bahreïn, pour les faire coïncider avec le début du championnat dans deux semaines, avec le Grand Prix inaugural qui aura lieu sur le circuit de Sakhir.

Si la plupart des écuries ont déjà offert à leur monoplace un roulage de vérification, sous la forme d'une journée de tournage promotionnel limitée à 100 km et avec des pneus Pirelli de démonstration, ce vendredi marque la première séance d'essais collectifs et surtout la première occasion de pouvoir apercevoir les monoplaces en piste dans les mêmes conditions. Fini donc le jeu de cache-cache avec certaines pièces, d'autant plus que cette semaine d'essais ramassés ne va pas offrir énormément de temps pour pouvoir tester de manière étendue.

L'opportunité aussi de pouvoir apprécier in situ le look des F1 version 2021, les images studio ou les rendus informatiques n'offrant pas toujours un aperçu fidèle de leur réalité en piste.

Les F1 2021 en piste

Et un rappel du programme connu de ces tests :

Écurie Vendredi 12 mars Samedi 13 mars Dimanche 14 mars Mercedes V. Bottas L. Hamilton L. Hamilton V. Bottas V. Bottas L. Hamilton Red Bull

M. Verstappen S. Pérez S. Pérez M. Verstappen McLaren D. Ricciardo L. Norris D. Ricciardo L. Norris L. Norris D. Ricciardo Aston Martin

S. Vettel L. Stroll S. Vettel L. Stroll L. Stroll S. Vettel Alpine E. Ocon F. Alonso E. Ocon F. Alonso Ferrari C. Leclerc C. Sainz NC NC AlphaTauri P. Gasly Y. Tsunoda Y. Tsunoda P. Gasly P. Gasly Y. Tsunoda Alfa Romeo K. Räikkönen A. Giovinazzi A. Giovinazzi K. Räikkönen Haas M. Schumacher N. Mazepin N. Mazepin M. Schumacher M. Schumacher N. Mazepin Williams R. Nissany N. Latifi G. Russell