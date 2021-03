Bahreïn, J1 - Verstappen fend le sable, Mercedes a du pain sur la planche

Comme cela pouvait être anticipé après la fin de matinée, la tempête de sable qui a touché le circuit est désormais bien installée et n'invite pas vraiment au roulage sur la piste de Sakhir "embrumée" par le sable provenant des dunes alentours.

Esteban Ocon, qui a terminé quatrième de la session matinale, est le premier à quitter la pitlane, ce qui permet de constater que le sable a totalement recouvert la piste, rendant les conditions de piste très compliquées. Nikita Mazepin, succédant à Mick Schumacher au volant de la Haas, effectue également ses premiers tours. Jouant les balayeurs de luxe, les deux hommes enchaînent les passages et nettoient pour un temps la trajectoire.

Peu avant la première demi-heure, les deux pilotes ne sont plus en piste mais un autre rookie, Yuki Tsunoda, quitte les stands avec l'AlphaTauri. Il succède à Pierre Gasly qui a terminé second de la matinée et il tombe sur une piste où le sable a profité de la relative inactivité pour revenir sur la trajectoire... Max Verstappen se joint au Japonais, tout comme Antonio Giovinazzi, qui succède à Kimi Räikkönen, quelques instants plus tard.

Aston Martin fait par ailleurs savoir qu'un "petit problème électrique" retarde son début d'après-midi, où Lance Stroll est attendu. Progressivement, de plus en plus de monoplaces circulent sur le tracé en même temps et peu avant la première heure de roulage dans cette seconde partie de première journée, Carlos Sainz, Lando Norris puis Lewis Hamilton prenent la piste pour la première fois lors de ces tests.

Les premiers tours d'Hamilton le voient faire énormément de travers sur cette piste ensablée. À la radio, il en profite pour demander à son écurie de préparer "ses autres pédales". Un changement est réalisé dans le garage Mercedes durant la seconde heure de roulage. Signe que le niveau d'adhérence s'améliore tout de même progressivement, Giovinazzi signe un quatrième temps en 1'32"8 (pneus C3) et Norris en 1'33"0 (C2).

Et surtout Verstappen signe un nouveau meilleur temps, en 1'31"4, en pneus C2, peu avant l'heure et demie de roulage. Mazepin connaît quant à lui un tête-à-queue au virage 11, sans conséquence. Grande absente de cet après-midi jusqu'ici, l'écurie Aston Martin envoie finalement Stroll en piste à 2h30 de la fin de journée. Un quart d'heure plus tard, c'est Hamilton qui retrouve la piste après son changement de pédales.

Comme lors de ses premiers tours, le septuple Champion du monde glisse beaucoup de l'arrière et ses temps restent modestes ; il faut dire que la plupart des autres écuries ont eu la matinée entière pour se mettre en ordre de bataille, ce qui n'est pas le cas de Mercedes, qui hérite en sus de conditions compliquées. Alors qu'Hamilton doit passer par les stands pour régler un problème de rétroviseur qui vibre beaucoup, Norris signe le deuxième temps en 1'31"8 (pneus C2).

Après deux heures, Verstappen est toujours en tête, quatre dixièmes devant Norris. Le sable est évidemment une préoccupation pour les écuries, à tel point que chez AlphaTauri, on sort carrément l'aspirateur et on enfonce l'embout loin dans la boîte à air pour faire un peu le ménage. Hamilton retrouve la piste et signe son meilleur temps, à exactement 1"5 de la marque de Verstappen, au moment où il atteint les 20 tours parcourus.

Giovinazzi est le troisième pilote à passer sous les 1'32 ce vendredi, en 1'31"9 (pneus C3), une vingtaine de minutes avant qu'Ocon ne se hisse en seconde place, en 1'31"6 (pneus C4). La nuit tombe désormais sur Sakhir et les projecteurs, allumés à l'avance, font désormais leur office ; la visibilité s'est globalement améliorée et les conditions de piste sont de plus en plus rapides.

Moins d'une heure avant le drapeau à damier, Verstappen améliore le temps de référence en 1'30"6 (pneus C3), pendant que Sainz connaît un tête-à-queue à la réaccélération au virage 11. Ocon, en pneus C4, signe un chrono à 0"472 de la Red Bull. Chaussé de pneus C3, Norris se rapproche à deux dixièmes de la référence à 25 minutes de la fin de cette première journée.

Durant les 20 dernières minutes, Stroll intègre le top 4 avec un 1'31"7 (en pneus C3 prototypes) alors que Hamilton peine à réaliser un tour lancé correct, victime d'un important sous-virage. À cinq minutes de la fin de séance, une procédure de Virtual Safety Car est déclenchée, il s'agit d'un test. La séance s'achève ainsi.

Essais de Bahreïn, Jour 1

Pilote Équipe Tours Chrono (pneus) 1 M. Verstappen Red Bull 139 1'30"674 2 L. Norris McLaren 46 1'30"889 3 E. Ocon Alpine 129 1'31"146 4 L. Stroll Aston Martin 46 1'31"782 (C3 proto) 5 C. Sainz Ferrari 57 1'31"919 6 A. Giovinazzi Alfa Romeo 68 1'31"945 7 D. Ricciardo McLaren 45 1'32"203 8 P. Gasly AlphaTauri 74 1'32"231 9 Y. Tsunoda AlphaTauri 37 1'32"727 10 L. Hamilton Mercedes 42 1'32"912 11 C. Leclerc Ferrari 59 1'33"242 12 K. Räikkönen Alfa Romeo 63 1'33"320 13 S. Vettel Aston Martin 51 1'33"742 (C3 proto) 14 R. Nissany Williams 83 1'34"789 15 N. Mazepin Haas 70 1'34"798 16 M. Schumacher Haas 15 1'36"126 17 V. Bottas Mercedes 6 1'36"850

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre.