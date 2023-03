Pierre Gasly future star de Drive To Survive ?

Charger le lecteur audio

Depuis la première saison de Drive To Survive, la série Netflix consacrée au Championnat du monde de Formule 1, Daniel Ricciardo en est l'un des principaux protagonistes. Une fois de plus, l'Australien a bénéficié d'un traitement de faveur pour la cinquième saison, qui a été dévoilée fin février, et celle-ci a été marquée par son départ de l'équipe McLaren après deux saisons difficiles et, à terme, de la grille de départ.

L'on ne sait pas encore si le natif de Perth endossera de nouveau le rôle de pilote titulaire, néanmoins il est certain que la sixième saison de Drive To Survive, qui sera dédiée à la campagne 2023, se fera sans lui. Une situation qui attriste Paul Martin, le producteur de la série ayant affirmé qu'"il n'y aurait probablement pas eu de Drive To Survive" sans la présence et l'investissement personnel de l'octuple vainqueur en Grand Prix devant les caméras.

Or Martin semble avoir identifié un nouveau premier rôle. Il s'agit de Pierre Gasly, qui a été "vu traverser des moments incroyablement difficiles" au cours des saisons de Drive To Survive, ce qui a rendu le producteur "attaché d'un point de vue émotionnel" au Français. "À l'écran, il a grandi en tant que pilote et en tant que personne. Je pense qu'il sera quelqu'un qui comblera vraiment le vide que Daniel laisse", a-t-il ajouté.

Daniel Ricciardo en lutte avec Pierre Gasly au GP d'Italie 2022.

Des propos qui flattent Gasly, même s'il ne se voit pas comme un acteur face aux caméras de Netflix. "C'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses. [Mais] en même temps, à chaque fois que je vais faire un tournage, je dis que je ne suis pas Brad Pitt. Je suis Pierre Gasly", a-t-il fait remarquer. "J'essaie donc d'être moi-même. Une fois que [l'équipe de tournage] a le contenu, elle utilise ce qu'elle veut."

L'histoire de Pierre Gasly en Formule 1 est en effet digne du cinéma. Lancé dans la grand bain en cours d'année en 2017 en raison du transfert anticipé de Carlos Sainz entre Toro Rosso et Renault, Gasly a dû satisfaire des attentes élevées et s'est assuré de disputer la saison 2019 chez Red Bull. Une difficulté dans l'adaptation à un nouvel environnement et à un matériel de bien meilleure qualité a toutefois freiné l'ascension du Français, puisqu'il a été rétrogradé chez Toro Rosso et y a passé les trois saisons suivantes. Une victoire historique au GP d'Italie 2020, accompagnée de deux autres podiums, a redonné la cote au Normand, qui s'est affranchi de la galaxie Red Bull fin 2022 et rejoint Alpine pour une nouvelle aventure aux côtés d'un ancien rival : Esteban Ocon.

"Je pense que [Netflix] a été assez bon pour montrer un aperçu de mon histoire et de mon parcours en Formule 1 jusqu'à présent, qui a été assez intense au cours des cinq dernières années", a reconnu Gasly. "Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses à raconter au cours des cinq prochaines années. Mais le principal, c'est que Daniel va nous manquer, que ce soit dans Drive To Survive ou dans le paddock."