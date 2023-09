Les pilotes veulent que le nouveau tracé de Singapour soit permanent

La piste de Marina Bay a dû évoluer pour l'édition 2023 du Grand Prix de Singapour en raison de travaux dans le quartier accueillant des expositions et d'autres événements majeurs. Quatre virages à angle droit ont ainsi été remplacés par une ligne droite.

Officiellement, ce nouveau tracé est censé être utilisé jusqu'à la conclusion des travaux, prévue aux alentours de la fin d'année 2026. Cependant, lors du briefing des pilotes de vendredi, les intéressés ont unanimement approuvé la nouvelle piste et ont suggéré qu'elle devienne permanente, bien que la décision revienne aux autorités de Singapour et pas à la FIA.

"C'était fun", a déclaré Fernando Alonso. "Je pense que c'est une amélioration par rapport à avant. C'est un peu plus rapide, et on a le rythme sur l'ensemble du tour. J'aime ce changement."

"Je préfère ce tracé", a ajouté Valtteri Bottas. "Je pense qu'il va créer au moins un peu plus d'opportunités, et ça rend juste la piste légèrement plus rapide."

Le principal problème du nouveau tracé est qu'il ne passe plus devant l'immense tribune accueillant 25 000 spectateurs, ce qui a réduit l'affluence possible de 17% cette année. Les promoteurs souhaitent donc retrouver cette tribune, d'autant qu'il ne sera pas possible d'utiliser la version 2023 du tracé à long terme car des constructions viendront se poser sur la nouvelle ligne droite.

De manière intrigante, le promoteur Colin Sin a indiqué qu'il pourrait y avoir un compromis : la piste passerait à nouveau devant la fameuse tribune, mais avec des virages plus rapides. "Nous ne savons pas combien de temps le gouvernement va mettre à reconstruire", a déclaré Sin à Motorsport.com. "Ça pourrait prendre plus de trois ans, on dirait que ce sera pour 2028. Nous ne savons pas encore."

"Quand ils le feront, ils prendront des mesures pour que la piste soit meilleure. Nous n'avons pas encore les plans, mais [l'entrée de cette section] pourrait être une courbe rapide."

Quant à l'absence de la tribune principale lors des années à venir, il a conclu : "Ce sont 25 000 personnes, c'est comme un trou dans la poche !"

