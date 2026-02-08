Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium
Longtemps symbole d'un record peu enviable, Nico Hülkenberg a mis fin à sa série de Grands Prix sans podium à Silverstone en 2025. Un cas loin d'être isolé : Motorsport.com vous propose de découvrir les 20 pilotes de Formule 1 ayant disputé le plus de courses sans jamais monter sur le podium.
Photo de: James Sutton / Motorsport Images
20. Arturo Merzario
Arturo Merzario (Williams) en 1975
Photo de: Motorsport Images
Né en 1943
57 Grands Prix entre 1972 et 1979
Meilleur résultat : 4e
19. Jean-Éric Vergne
Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) en 2012
Photo de: Motorsport Images
Né en 1990
58 Grands Prix entre 2012 et 2014
Meilleur résultat : 6e
18. Paul Di Resta
Paul di Resta (Force India) en 2012
Photo de: Motorsport Images
Né en 1986
59 Grands Prix entre 2011 et 2017
Meilleur résultat : 4e
17. Esteban Gutiérrez
Esteban Gutiérrez (Sauber) en 2014
Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images
Né en 1991
59 Grands Prix entre 2013 et 2016
Meilleur résultat : 7e
16. Erik Comas
Erik Comas (Larrousse) en 1993
Photo de: Motorsport Images
Né en 1963
59 Grands Prix entre 1991 et 1994
Meilleur résultat : 5e
15. Nicholas Latifi
Nicholas Latifi (Williams) en 2022
Photo de: Carl Bingham / Motorsport Images
Né en 1995
61 Grands Prix entre 2020 et 2022
Meilleur résultat : 7e
14. Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en 2021
Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Né en 1993
62 Grands Prix entre 2017 et 2021
Meilleur résultat : 5e
13. Zhou Guanyu
Zhou Guanyu (Sauber) en 2024
Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Né en 1999
68 Grands Prix entre 2022 et 2024
Meilleur résultat : 8e
12. Satoru Nakajima
Satoru Nakajima (Tyrrell) en 1990
Photo de: Ercole Colombo
Né en 1953
74 Grands Prix entre 1987 et 1991
Meilleur résultat : 4e
11. Piercarlo Ghinzani
Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) en 1988
Photo de: Motorsport Images
Né en 1952
76 Grands Prix entre 1981 et 1989
Meilleur résultat : 5e
10. Vitantonio Liuzzi
Vitantonio Liuzzi (HRT) en 2011
Photo de: Sutton Images
Né en 1980
80 Grands Prix entre 2005 et 2011
Meilleur résultat : 6e
9. Marc Surer
Marc Surer (Arrows) en 1983
Photo de: Sutton Images
Né en 1951
81 Grands Prix entre 1979 et 1986
Meilleur résultat : 4e
8. Jonathan Palmer
Jonathan Palmer (Tyrrell) en 1987
Photo de: Motorsport Images
Né en 1956
83 Grands Prix entre 1983 et 1989
Meilleur résultat : 4e
7. Ukyo Katayama
Ukyo Katayama (Venturi) en 1992
Photo de: Motorsport Images
Né en 1963
95 Grands Prix entre 1992 et 1997
Meilleur résultat : 5e
6. Marcus Ericsson
Marcus Ericsson (Sauber) en 2018
Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images
Né en 1990
97 Grands Prix entre 2014 et 2018
Meilleur résultat : 8e
5. Pedro Diniz
Pedro Diniz (Sauber) en 1999
Photo de: Motorsport Images
Né en 1970
98 Grands Prix entre 1995 et 2000
Meilleur résultat : 5e
4. Philippe Alliot
Philippe Alliot (Ligier) en 1990
Photo de: Ercole Colombo
Né en 1953
109 Grands Prix entre 1984 et 1994
Meilleur résultat : 5e
3. Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda (Red Bull) en 2025
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Né en 2000
111 Grands Prix entre 2021 et 2025
Meilleur résultat : 4e
2. Pierluigi Martini
Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) en 1992
Photo de: Motorsport Images
Né en 1961
118 Grands Prix entre 1985 et 1995
Meilleur résultat : 4e
1. Adrian Sutil
Adrian Sutil (Force India) en 2008
Photo de: Charles Coates / Motorsport Images
Né en 1983
128 Grands Prix entre 2007 et 2014
Meilleur résultat : 4e
