Photos
Formule 1

Les 20 pilotes de F1 avec le plus de Grands Prix sans podium

Longtemps symbole d'un record peu enviable, Nico Hülkenberg a mis fin à sa série de Grands Prix sans podium à Silverstone en 2025. Un cas loin d'être isolé : Motorsport.com vous propose de découvrir les 20 pilotes de Formule 1 ayant disputé le plus de courses sans jamais monter sur le podium.

Basile Davoine
Publié:
Pedro Diniz, Sauber

Photo de: James Sutton / Motorsport Images

Rétro : Dans l'Histoire des sports méca

Sur deux ou quatre roues, replongez-vous dans l'Histoire des sports mécaniques, celle qui a écrit la légende des hommes et des machines durant des décennies.

Italy 20. Arturo Merzario

Arturo Merzario (Williams) en 1975

Arturo Merzario (Williams) en 1975

Photo de: Motorsport Images

Né en 1943
57 Grands Prix entre 1972 et 1979
Meilleur résultat : 4e 

France 19. Jean-Éric Vergne

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) en 2012

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) en 2012

Photo de: Motorsport Images

Né en 1990
58 Grands Prix entre 2012 et 2014
Meilleur résultat : 6e 

United Kingdom 18. Paul Di Resta

Paul di Resta (Force India) en 2012

Paul di Resta (Force India) en 2012

Photo de: Motorsport Images

Né en 1986
59 Grands Prix entre 2011 et 2017
Meilleur résultat : 4e

Mexico 17. Esteban Gutiérrez

Esteban Gutiérrez (Sauber) en 2014

Esteban Gutiérrez (Sauber) en 2014

Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Né en 1991
59 Grands Prix entre 2013 et 2016
Meilleur résultat : 7e

France 16. Erik Comas

Erik Comas (Larrousse) en 1993

Erik Comas (Larrousse) en 1993

Photo de: Motorsport Images

Né en 1963
59 Grands Prix entre 1991 et 1994
Meilleur résultat : 5e

Canada 15. Nicholas Latifi

Nicholas Latifi (Williams) en 2022

Nicholas Latifi (Williams) en 2022

Photo de: Carl Bingham / Motorsport Images

Né en 1995
61 Grands Prix entre 2020 et 2022
Meilleur résultat : 7e

Italy 14. Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en 2021

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en 2021

Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Né en 1993
62 Grands Prix entre 2017 et 2021
Meilleur résultat : 5e

China 13. Zhou Guanyu

Zhou Guanyu (Sauber) en 2024

Zhou Guanyu (Sauber) en 2024

Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Né en 1999
68 Grands Prix entre 2022 et 2024
Meilleur résultat : 8e

Japan 12. Satoru Nakajima

Satoru Nakajima (Tyrrell) en 1990

Satoru Nakajima (Tyrrell) en 1990

Photo de: Ercole Colombo

Né en 1953
74 Grands Prix entre 1987 et 1991
Meilleur résultat : 4e

Italy 11. Piercarlo Ghinzani

Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) en 1988

Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) en 1988

Photo de: Motorsport Images

Né en 1952
76 Grands Prix entre 1981 et 1989
Meilleur résultat : 5e

Italy 10. Vitantonio Liuzzi

Vitantonio Liuzzi (HRT) en 2011

Vitantonio Liuzzi (HRT) en 2011

Photo de: Sutton Images

Né en 1980
80 Grands Prix entre 2005 et 2011
Meilleur résultat : 6e

Switzerland 9. Marc Surer

Marc Surer (Arrows) en 1983

Marc Surer (Arrows) en 1983

Photo de: Sutton Images

Né en 1951
81 Grands Prix entre 1979 et 1986
Meilleur résultat : 4e

United Kingdom 8. Jonathan Palmer

Jonathan Palmer (Tyrrell) en 1987

Jonathan Palmer (Tyrrell) en 1987

Photo de: Motorsport Images

Né en 1956
83 Grands Prix entre 1983 et 1989
Meilleur résultat : 4e

Japan 7. Ukyo Katayama

Ukyo Katayama (Venturi) en 1992

Ukyo Katayama (Venturi) en 1992

Photo de: Motorsport Images

Né en 1963
95 Grands Prix entre 1992 et 1997
Meilleur résultat : 5e

Sweden 6. Marcus Ericsson

Marcus Ericsson (Sauber) en 2018

Marcus Ericsson (Sauber) en 2018

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Né en 1990
97 Grands Prix entre 2014 et 2018
Meilleur résultat : 8e

Brazil 5. Pedro Diniz

Pedro Diniz (Sauber) en 1999

Pedro Diniz (Sauber) en 1999

Photo de: Motorsport Images

Né en 1970
98 Grands Prix entre 1995 et 2000
Meilleur résultat : 5e

France 4. Philippe Alliot

Philippe Alliot (Ligier) en 1990

Philippe Alliot (Ligier) en 1990

Photo de: Ercole Colombo

Né en 1953
109 Grands Prix entre 1984 et 1994
Meilleur résultat : 5e

Japan 3. Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda (Red Bull) en 2025

Yuki Tsunoda (Red Bull) en 2025

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Né en 2000
111 Grands Prix entre 2021 et 2025
Meilleur résultat : 4e

Italy 2. Pierluigi Martini 

Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) en 1992

Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) en 1992

Photo de: Motorsport Images

Né en 1961
118 Grands Prix entre 1985 et 1995
Meilleur résultat : 4e

Germany 1. Adrian Sutil

Adrian Sutil (Force India) en 2008

Adrian Sutil (Force India) en 2008

Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Né en 1983
128 Grands Prix entre 2007 et 2014
Meilleur résultat : 4e

Lire aussi :

