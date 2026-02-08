20. Arturo Merzario

Arturo Merzario (Williams) en 1975 Photo de: Motorsport Images

Né en 1943

57 Grands Prix entre 1972 et 1979

Meilleur résultat : 4e

19. Jean-Éric Vergne

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) en 2012 Photo de: Motorsport Images

Né en 1990

58 Grands Prix entre 2012 et 2014

Meilleur résultat : 6e

18. Paul Di Resta

Paul di Resta (Force India) en 2012 Photo de: Motorsport Images

Né en 1986

59 Grands Prix entre 2011 et 2017

Meilleur résultat : 4e

17. Esteban Gutiérrez

Esteban Gutiérrez (Sauber) en 2014 Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Né en 1991

59 Grands Prix entre 2013 et 2016

Meilleur résultat : 7e

16. Erik Comas

Erik Comas (Larrousse) en 1993 Photo de: Motorsport Images

Né en 1963

59 Grands Prix entre 1991 et 1994

Meilleur résultat : 5e

15. Nicholas Latifi

Nicholas Latifi (Williams) en 2022 Photo de: Carl Bingham / Motorsport Images

Né en 1995

61 Grands Prix entre 2020 et 2022

Meilleur résultat : 7e

14. Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en 2021 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Né en 1993

62 Grands Prix entre 2017 et 2021

Meilleur résultat : 5e

13. Zhou Guanyu

Zhou Guanyu (Sauber) en 2024 Photo de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Né en 1999

68 Grands Prix entre 2022 et 2024

Meilleur résultat : 8e

12. Satoru Nakajima

Satoru Nakajima (Tyrrell) en 1990 Photo de: Ercole Colombo

Né en 1953

74 Grands Prix entre 1987 et 1991

Meilleur résultat : 4e

11. Piercarlo Ghinzani

Piercarlo Ghinzani (Zakspeed) en 1988 Photo de: Motorsport Images

Né en 1952

76 Grands Prix entre 1981 et 1989

Meilleur résultat : 5e

10. Vitantonio Liuzzi

Vitantonio Liuzzi (HRT) en 2011 Photo de: Sutton Images

Né en 1980

80 Grands Prix entre 2005 et 2011

Meilleur résultat : 6e

9. Marc Surer

Marc Surer (Arrows) en 1983 Photo de: Sutton Images

Né en 1951

81 Grands Prix entre 1979 et 1986

Meilleur résultat : 4e

8. Jonathan Palmer

Jonathan Palmer (Tyrrell) en 1987 Photo de: Motorsport Images

Né en 1956

83 Grands Prix entre 1983 et 1989

Meilleur résultat : 4e

7. Ukyo Katayama

Ukyo Katayama (Venturi) en 1992 Photo de: Motorsport Images

Né en 1963

95 Grands Prix entre 1992 et 1997

Meilleur résultat : 5e

6. Marcus Ericsson

Marcus Ericsson (Sauber) en 2018 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Né en 1990

97 Grands Prix entre 2014 et 2018

Meilleur résultat : 8e

5. Pedro Diniz

Pedro Diniz (Sauber) en 1999 Photo de: Motorsport Images

Né en 1970

98 Grands Prix entre 1995 et 2000

Meilleur résultat : 5e

4. Philippe Alliot

Philippe Alliot (Ligier) en 1990 Photo de: Ercole Colombo

Né en 1953

109 Grands Prix entre 1984 et 1994

Meilleur résultat : 5e

3. Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda (Red Bull) en 2025 Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Né en 2000

111 Grands Prix entre 2021 et 2025

Meilleur résultat : 4e

2. Pierluigi Martini

Pierluigi Martini (BMS Scuderia Italia) en 1992 Photo de: Motorsport Images

Né en 1961

118 Grands Prix entre 1985 et 1995

Meilleur résultat : 4e

1. Adrian Sutil

Adrian Sutil (Force India) en 2008 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Né en 1983

128 Grands Prix entre 2007 et 2014

Meilleur résultat : 4e