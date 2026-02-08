Esteban Ocon scotché par l'accélération inédite des F1 2026

La Formule 1 version 2026 pousse l'hybridation encore plus loin que lors de la décennie précédente avec une puissance maximale désormais à parts égales entre le V6 thermique et la partie électrique (le système ERS) au plus fort de ce que ce dernier peut offrir.

La partie électrique peut en effet désormais fournir jusqu'à 350 kW, avec un stock d'énergie récoltée uniquement lors des phases de freinage via le MGU-K. Si ce stock, limité par la taille des batteries, ne pourra sans doute pas tenir la durée d'un tour sur une grande partie des circuits, notamment en qualifications, le ressenti pour les pilotes est clair.

Contrairement aux années précédentes, où il y avait déjà une part de puissance électrique en jeu, mais qui représentait autour de 15-20% de la puissance totale, l'impact de cette nouvelle répartition est clairement perceptible dans les phases d'accélération, où l'énergie électrique est immédiatement et pleinement disponible une fois que le pilote a appuyé sur la pédale d'accélérateur.

Ainsi, quand Motorsport.com a demandé à Esteban Ocon ce qui l'avait le plus surpris de la semaine d'essais privés à Barcelone, le pilote Haas a répondu : "Ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'est la façon dont la vitesse grimpe dans la ligne droite. Je n'aurais jamais pensé atteindre 350 [km/h] aussi rapidement."

C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti en Formule 1, ni dans aucune autre voiture que j'ai pilotée auparavant.

"Nous avons eu un déploiement [d'énergie] irrégulier lors d'un des tours que nous avons effectués, et j'ai eu un déploiement total dans la ligne droite, et je suis arrivé à, je ne sais pas, 355 [km/h] dans le premier virage à Barcelone, donc le freinage était très différent des tours précédents."

"Mais oui, la façon dont ça grimpe et dont on le ressent, c'est quelque chose de fou, honnêtement. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti en Formule 1 ni dans aucune autre voiture que j'ai pilotée auparavant. Donc oui, c'était vraiment fou."

"L'accélération et la puissance en sortie également, c'est instantané, c'est bien plus que ce que j'ai jamais ressenti. Je pense que ce sont les choses qui m'ont le plus surpris, c'est certain."

Plus tard, s'exprimant en français, il a ajouté : "C'est probablement la F1 qui accélère le plus vite de tous les temps, avec le plus de puissance instantanée. À Barcelone, arriver à 350 km/h au bout de la ligne droite sur l'un des runs, ce n'était jamais arrivé par le passé. Donc c'est très différent comparé à avant."

Une accélération "assez brutale"

Kimi Antonelli au volant de la Mercedes W17 lors des essais de Barcelone. Photo de: Mercedes AMG

Une impression corroborée par Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes, également présent pour les tests en Catalogne, a expliqué lors d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com : "Côté unité de puissance, bien sûr, la différence est énorme par rapport à l'année dernière."

"Le moteur électrique nous apporte beaucoup plus de puissance. [...] Beaucoup plus de puissance grâce au moteur électrique, dont l'accélération est assez brutale, surtout quand on atteint les 350 [km/h]. Bien sûr, cela ne dure pas toute la ligne droite, malheureusement, mais c'est quand même très agréable à piloter."