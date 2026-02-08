Norris prédit "plus de chaos" en course avec les règles 2026

Pour le champion du monde en titre Lando Norris, les courses de Formule 1 pourraient être plus "chaotiques" cette saison, avec une nouvelle réglementation qui risque de créer des différences de rythme liées à l'utilisation de l'énergie électrique.

Avec une hybridation renforcée des moteurs, la F1 s'avance vers une ère nouvelle. La principale différence réside dans le fait que l'énergie électrique tient une place désormais prépondérante dans la puissance globale, alors même que l'utilisation du maximum de cette puissance électrique va rapidement décharger les batteries dont la capacité est limitée.

Une situation qui va assurément changer la dynamique des luttes en piste car toute bataille pourra se solder par une situation dans laquelle un pilote fera le choix conscient d'utiliser plus d'énergie pour prendre l'avantage, tout en étant ensuite à la merci de son rival si ce dernier en garde en réserve.

Pour Norris, les différences de vitesse entre les pilotes qui auront encore de l'énergie et ceux qui l'auront déjà utilisée risquent de créer des situations bien moins linéaires qu'auparavant. "Vous allez voir plus de manœuvres avec une vraie différence de vitesse", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com. "Mais ensuite, cette personne va peut-être avoir à défendre plus que ce que vous avez vu par le passé. Et ça va créer plus de chaos, ce qui est très bien pour vous les gars [des médias]."

Lando Norris au volant de la McLaren MCL40 lors des essais privés de Barcelone. Photo de: McLaren

"Je crois que ce que vous allez voir, en général, c'est que les courses seront un peu plus chaotiques, selon le moment où les pilotes utiliseront le bouton boost", a-t-il ajouté, en référence au nouveau bouton qui permettra aux pilotes de déployer le maximum de la puissance électrique disponible (soit 350 kW).

"Il y a beaucoup de lignes droites et d'endroits, même à Barcelone, où vous n'utilisez pas vraiment beaucoup la batterie. Disons entre les virages 5 et 7, c'est une petite ligne droite. Mais si vous y utilisez le boost, cela vous apporte une puissance supplémentaire non négligeable et vous pouvez alors dépasser quelqu'un dans le virage 7, ce qui n'était pas possible auparavant."

"Le seul inconvénient, c'est que vous êtes ensuite désavantagé jusqu'au virage 10. Donc oui, vous pourrez mettre davantage de pression sur les autres pilotes dans différentes situations et 'créer' des luttes en piste, peut-être même meilleures que celles que vous avez connues par le passé."

Des pilotes qui devront être "plus vigilants"

Lando Norris estime que la F1 2026 va mettre l'accent sur la gestion de l'ensemble des nouveaux paramètres par le pilote. Photo de: McLaren

Comme l'ont déjà souligné plusieurs de ses collègues, Norris a la sensation que ce changement de paradigme va remettre un peu plus de pouvoir entre les mains du pilote et l'obliger à réfléchir à la meilleure manière de prendre l'avantage tout en maximisant son potentiel.

"Il est certain que l'accent est davantage mis sur la manière dont le pilote peut gérer et contrôler tous ces éléments, tant lors des tours de qualifications que dans les situations de course", a poursuivi Norris. "Je crois que ça va être plus compliqué à comprendre, [surtout] la manière de préparer les dépassements."

"Avant, c'était assez simple : il fallait piloter aussi vite que possible, mais éviter l'air sale. Il était assez facile de recharger la batterie de manière efficace. Aujourd'hui, lorsque vous épuisez votre batterie, vous perdez beaucoup de temps, et encore plus dans les lignes droites."

"Je pense donc que les courses vont être plus chaotiques et que les pilotes devront être encore plus vigilants face à toutes les situations qui peuvent se présenter."

