Quels pilotes pour les essais de Barcelone 2022 ?

Après les présentations et les premiers shakedowns, la saison 2022 de Formule 1, qui marque l'entrée en vigueur d'un Règlement Technique révolutionnaire, s'apprête à débuter du côté de Barcelone. Le Circuit de Barcelona-Catalunya accueille en effet le retour des monoplaces pour les essais hivernaux (du 23 au 25 février), qui n'avaient plus été organisés en Catalogne depuis 2020.

Destination toujours prisée pour mettre à l'épreuve les F1 dans une variété de conditions et de configurations, le tracé verra ainsi débuter les vraies machines 2022. Car le jeu tout au long des présentations aura été, pour certains, de soigneusement masquer ou cacher les particularités des bolides de la campagne à venir. Mais désormais, il va falloir tirer le maximum des trois premiers jours de tests, dans une pré-saison qui n'en comptera que six au total, les trois derniers se tenant à Bahreïn du 10 au 12 mars.

Afin de vous accompagner tout au long de ces trois journées qui promettent d'être intenses et pleines de découvertes, Motorsport.com assurera sa couverture habituelle avec un live intégral de 9h à 18h, en dépit de l'absence de couverture TV, ainsi que des articles techniques, des analyses, des déclarations et de nombreuses photos.

Mais en attendant, voici les pilotes qui sont attendus pour chaque journée, sous réserve de modification du programme par les écuries ou de changements liés aux circonstances, incidents ou autres imprévus.

Les pilotes alignés lors des essais de Barcelone 2022

Quand deux pilotes sont indiqués dans une même case, le premier doit rouler en matinée et le second dans l'après-midi. Ce tableau sera complété ou modifié au fur et à mesure des informations qui nous parviendront.

Mercredi 23 février Jeudi 24 février Vendredi 25 février Mercedes G. Russell

L. Hamilton Red Bull

M. Verstappen S. Pérez M. Verstappen S. Pérez Ferrari C. Leclerc

C. Sainz McLaren L. Norris D. Ricciardo Alpine F. Alonso E. Ocon F. Alonso

E. Ocon AlphaTauri Y. Tsunoda P. Gasly P. Gasly

Y. Tsunoda Aston Martin

S. Vettel

L. Stroll L. Stroll

S. Vettel S. Vettel

L. Stroll Williams N. Latifi

A. Albon A. Albon

N. Latifi N. Latifi

A. Albon Alfa Romeo R. Kubica

V. Bottas V. Bottas

G. Zhou G. Zhou

V. Bottas Haas

N. Mazepin

M. Schumacher M. Schumacher

N. Mazepin N. Mazepin

M. Schumacher