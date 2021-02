Pirelli dévoile tous les choix de pneus pour la saison de F1

La saison 2021 va voir l'introduction en F1 d'un nouveau pneu Pirelli à la structure revue. Ce produit, le dernier de 13 pouces avant le passage aux 18 pouces à partir de 2022, a été retravaillé suite aux problèmes rencontrés l'an passé en raison de la charge aérodynamique imposée par les monoplaces, qui mettait en péril dans certaines conditions la tenue des gommes et donc la sécurité. Cette introduction s'accompagne de mesures réglementaires également censées ralentir les voitures, ou au moins stopper leur progression sur le plan aéro.

Contrairement à ce que Pirelli fait depuis des années et après une campagne 2020 grandement chamboulée par la pandémie de COVID-19, les pneus qui seront mis à disposition des écuries lors des Grands Prix ont tous été annoncés d'un seul coup ce vendredi pour l'ensemble de la saison. Un avantage à la fois pour les participants et le manufacturier, comme l'explique Mario Isola, directeur de la compétition de la firme milanaise.

"Annoncer dès maintenant toutes les sélections pour l'année aidera les équipes et les pilotes dans leur planification. Cela permet également une flexibilité maximale au cas où le calendrier devrait changer en raison des restrictions dues au COVID-19, comme nous l'avons vu l'an dernier."

Dans le détail, les types de gomme mis à disposition évoluent peu par rapport aux dernières épreuves sur les différents circuits. "Dans l'ensemble, les sélections sont les mêmes que l'an dernier (ou qu'en 2019 dans le cas des Grands Prix qui n'ont pas eu lieu en 2020)", ajoute Isola. "Les équipes devraient donc avoir beaucoup de données sur lesquelles s'appuyer."

"Mais il y a deux Grands Prix où la sélection est plus tendre. Le premier en Azerbaïdjan, où le pneu dur C2 n'avait pas été utilisé la dernière fois, donc nous optons pour une sélection plus tendre : C3, C4 et C5. Et puis au Brésil, où nous aurons cette année le C3, le C3 et le C4, car le C1 qui avait été choisi la dernière fois n'avait pas démontré un avantage particulier sur le medium au niveau de l'usure. Dans les deux cas, cette sélection plus tendre devrait mener à une plus grande variété des stratégies de course."

Quant aux deux Grands Prix inédits sous l'ère Pirelli, Zandvoort verra le choix d'une sélection dure (C1-C2-C3) sur un tracé qui devrait être particulièrement exigeant, alors que Djeddah, circuit urbain, verra l'utilisation de la gamme intermédiaire (C2-C3-C4).

Les pneus pour la saison 2021 de F1

Grand Prix C1 (+ dur) C2 C3 C4 C5 (+ tendre) Bahreïn Émilie-Romagne Portugal Espagne Monaco Azerbaïdjan Canada France Autriche Grande-Bretagne Hongrie Belgique Pays-Bas Italie Russie Singapour Japon États-Unis Mexique Brésil Australie Arabie saoudite Abu Dhabi

H : Hard (dur) ; M : Medium ; S : Soft (tendre).