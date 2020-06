Pirelli dévoile les pneus pour les huit GP européens

Pirelli a officialisé ses choix de pneumatiques pour les huit premiers Grands Prix de la saison 2020, qui se dérouleront tous en Europe et à huis clos. Le manufacturier proposera à chaque fois trois types de gommes issus de sa gamme allant des composés C1 à C5 (du plus dur au plus tendre), sachant qu'il s'agit des mêmes enveloppes qu'en 2019.

Pour l'essentiel des courses, la firme de Milan a opté pour les pneus de milieu de gamme. Le pneu dur sera toutefois utilisé pour le Grand Prix d'Espagne, où la chaleur risque d'être importante compte tenu de la nouvelle date du 16 août.

"Avec de nombreuses variables au début de cette saison retardée et avec un calendrier flexible qui ne laisse pas beaucoup de temps pour réagir à des circonstances changeantes, il a été convenu avec les équipes, le promoteur et la FIA d'annoncer les sélections de composés pour les huit premiers Grands Prix d'un seul coup", explique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Comme d'habitude, ces composés ont été choisis pour convenir au mieux aux caractéristiques individuelles de chaque circuit et pour offrir des opportunités stratégiques intéressantes."

On retient surtout la volonté de créer des disparités entre les deux Grands Prix qui se disputeront à une semaine d'intervalle à Silverstone. Ainsi pour le Grand Prix de Grande-Bretagne les pneus C1, C2 et C3 sont utilisés, avant que la sélection ne soit faite des montes C2, C3 et C4 quelques jours plus tard sur le même tracé, pour le Grand Prix du 70e anniversaire.

"Il y a deux éléments pour le second week-end", expliquait la semaine dernière Ross Brawn, patron sportif de la F1, à Motorsport.com. "Il y a le fait que nous voulons que tout le monde roule tout le week-end, car nous ne voulons pas un vendredi trop calme parce qu'ils auront déjà les données dont ils ont besoin. Et l'autre aspect est de savoir si nous pouvons faire quelque chose qui intéresse davantage le public pour la deuxième course, à travers un changement. Un changement que les équipes ne percevront pas comme un bouleversement pour leur statut. Si cela se fait, ce sera minime, ce sera quelque chose comme les composés pneumatiques. Nous allons voir s'il est possible de faire quelque chose sur ce point. S'ils ont une gamme de pneus différente, ils devront travailler.

Cette option de faire varier les gommes n'a toutefois pas été retenue pour les deux premiers Grands Prix sur le Red Bull Ring, début juillet.