Le plafond budgétaire augmente pour soulager les écuries

La réunion de la Commission F1 organisée vendredi au Red Bull Ring, en marge du Grand Prix d'Autriche, a permis aux écuries d'obtenir gain de cause pour un peu plus de souplesse concernant le plafonnement budgétaire. L'inquiétude sur le sujet était croissante ces dernières semaines, compte tenu de l'inflation de plus en marquée et plus élevée que prévu dans un contexte international et géopolitique délicat.

La mesure a été prise avec le soutien de la Formule 1 et de la FIA, et a été votée par neuf des écuries du plateau. Elle va permettre d'indexer le plafond budgétaire cette année sur la hausse générale des prix, alors que la limite était fixée à 145 millions de dollars en 2021, abaissée à 140 M$ cette saison et à 135 M$ en 2023.

"L'augmentation rapide des taux d'inflation depuis la fin d'année 2021 a affecté les écuries, et la F1 et les écuries sont d'avis que cela crée un risque de non-conformité avec le Règlement Financier si des mesures ne sont pas prises", indique le compte-rendu de la Commission F1. "Après avoir consulté la Commission Financière Consultative, la FIA a soumis à la Commission F1 une proposition qui a été approuvée par la majorité requise, avec le soutien de de la FIA, de la Formule 1 et de neuf équipes."

"La proposition tient compte de l'augmentation inattendue des coûts pour les équipes en 2022, permettant ainsi une indexation à un taux limité de 3,1 % (tenant compte du seuil d'inflation initial déjà fixé dans le règlement), et autorisant la capitalisation de ce taux à partir de 2023. Cela permettra de préserver l'intégrité du Règlement Financier à long terme."

La Commission F1 a également approuvé une modification de la règle établie jusqu'à présent, qui permettra l'organisation d'essais hivernaux hors d'Europe sans avoir à solliciter à chaque fois l'accord unanime des écuries. Une décision qui ouvre la porte à la tenue d'essais de pré-saison intégralement sur le circuit de Bahreïn en 2023, alors que la F1 s'était rendue une première fois à Barcelone avant de rejoindre Sakhir cette année.

